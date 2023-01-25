〈財報〉預見成長趨緩 AT&T預測全年獲利低於分析師預期

美國電話電報公司 (AT&T Inc)(T-US) 周三 (25 日) 預測全年獲利低於華爾街預期，與競爭對手威瑞森 (Verizon)(VZ-US) 一道，在競爭加劇的情況下為無線客戶成長放緩預做準備。

經濟衰退的跡象促使美國企業精簡業務並發布保守的財測，因為它們預計客戶削減開支會導致需求下降。

AT&T 表示，預計 2023 年每股獲利將在 2.35 美元至 2.45 美元之間；而根據 Refinitiv 的數據，分析師預估為每股 2.56 美元。

然而，在去年分拆媒體資產後，它重新聚焦電信業務，這有助於提高其用戶數量。

這家美國電信商在最近一季新增 65.6 萬名先用後付電話用戶，高於 Factset 估計的增加 64 萬 4,800 人。分析師和投資人密切關注先用後付用戶數，因為選擇這些方案的客戶每月支付定期帳單，對電信商而言很有價值。

AT&T 還積極促銷手機計畫和以舊換新交易，加劇了與 Verizon 和 T-Mobile (TMUS-US) 爭奪用戶的競爭。

在提撥因利率上升和資產減值造成的 250 億美元減值費用後，第 4 季持續經營業務虧損 231 億美元，合每股虧損 3.20 美元。

不計項目，公司每股獲利 61 美分，高於預期的每股獲利 57 美分。

AT&T 表示，今年的無線服務收入成長率預計在 4% 以上。

這家美國無線電信商的股價在周三盤前交易中上漲近 2%。

更大的競爭對手 Verizon 周二 (24 日) 預測年度獲利低於預期，並表示預計 2023 年無線服務收入將成長 2.5% 至 4.5%。