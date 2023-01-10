看好ChatGPT前景 傳微軟洽談向OpenAI投資100億美元

據《Semafor》周二 (10 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 正在洽談向人工智慧公司 OpenAI 投資高達 100 億美元，OpenAI 是 AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者。

知情人士稱，此次融資還包括其他風投公司。連同新投資在內，OpenAI 的估值將達到 290 億美元。

目前尚不清楚這一交易是否已經談成，但最近幾周發給潛在投資者的文件顯示，本次交易的目標是在 2022 年底前完成。

根據知情人士說法，這筆資金預計將成為一項「複雜交易」的一部分，經由這次交易，微軟將獲得 OpenAI 約 75% 的利潤，直到這家公司收回初始投資。而在收回成本後，微軟將持有 OpenAI 約 49% 的股份，其他投資者將持有剩餘 49% 的股份，OpenAI 的非營利母公司將持有 2% 的股份。

微軟在 2019 年向 OpenAI 投資了約 10 億美元，並正在就增加其在該公司的股份進行談判。有其他報導稱，微軟有意將 OpenAI 的技術整合到其 Office、電子郵件或搜尋引擎中。

ChatGPT 最近幾個月人氣飆升，它能夠針對用的的簡單提問，直接生成詳盡的回答，乃至於撰寫文件、翻譯，或寫程式，引來眾多關注。一些公立學校已表態禁用，避免學生依賴軟體，形同作弊。