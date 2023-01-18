科技業寒冬 微軟傳將公布「萬人裁員」計畫

多家外媒週二 (17 日) 引述消息人士報導，微軟正在考慮裁員約 5%，即約 1.1 萬個職位，範圍涉及人資和工程部門，最快可能在週三 (25 日) 公布。

消息人士向《英國天空新聞》透露，軟公司將裁減 5% 的員工，相當於 1.1 萬個職位，裁員規模將明顯大於過去一年，將在 1 月 24 日公布最新財報同時，發布裁員計畫。

不過，《彭博》報導，消息人士透露，微軟計劃在「週三」宣布多個工程部門的裁員計畫，規模將明顯大於去年多輪裁員的幅度。其他媒體則報導，微軟可能會砍掉多達三分之一的人資部門。

微軟正在考慮裁員約 5%，即約 1.1 萬個職位，範圍涉及人資和工程部門，最快可能在週三 (25 日) 公布 (圖片：AFP)

截稿前，微軟拒絕對此消息發表評論。

隨著聯準會持續升息與緊縮政策，市場普遍擔心美國經濟即將面臨衰退，公司業績也因為經濟活動的放緩逐漸疲軟，美國科技業裁員潮自去年就開始展開，而且進入 2023 年後越演越烈。

亞馬遜 (AMZNA-US) 本月宣布，計劃裁員 1.8 萬人，約佔其員工總數的 6%。Salesforce (CRM-US) 將裁員 8000 人，臉書母公司 Meta (META-US) 則將裁員約 1.1 萬人，就連科技巨頭微軟也難以抵擋裁員潮。

微軟目前市值 1.78 兆美元，轉注於發展雲端業務，該公司曾在去年 10 月承認，主要企業客戶因應經濟環境，正重新評估開支，因此警告財報獲利可能減速。

Morningstar 資深分析師 Dan Romanoff 表示：「從宏觀角度來看，微軟即將進行的裁員顯示大環境沒有改善，而且可能會持續惡化。」

分析師指出：「雖然大多數投資人認為，微軟是一家能夠經受住任何風暴的大型穩定企業，但它確實存在漏洞，其中一些漏洞可能會因總體經濟放緩而加劇。」

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.47% 至每股 240.35 美元。