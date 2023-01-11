熊市反彈打擊空頭 美股寫2019年以來最佳開局

去年對多頭來說是災難的一年，但要是你認為今年將出現經濟衰退，而反手做空，那麼今年初的開局可能讓人相當難受。

截至美股周二 (10 日) 收盤，高盛一籃子最不受歡迎的股票上漲逾 4%，讓空頭蒙受損失。雖然進入 2023 年，標普 500 指數漲跌交替，但是每一天上漲都超過了前一個交易日的下跌，從而為美股書寫自 2019 年以來的最佳開局。

在避險基金去年 12 月大幅增持空頭部位、散戶紛紛拋售持股之際，這一漲勢反倒讓許多人感受到熊市反彈的痛苦。

熊市反彈有多猛烈？在 2022 年，儘管上漲的天數遠低於正常水準，但上漲時每天漲幅的中位數來到 1.15%，是自 1938 年以來最大的。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示，投資者擔心，如果股市開始持續上漲，他們會錯過，這是股市裡的 FOMO(害怕錯過) 因素。「每個人都知道熊市反彈很常見，但人們在當時可能很難記住這一點。」

今年開年以來的反彈情況，標普 500 指數在 3 個上漲交易日中，平均上漲 1.3%，是其下跌時漲幅的兩倍多。這幫助開年以來標普 500 指數上揚約 2%，是過去 10 年來，表現第三佳的成績。

科技股本周的表現優於市場，那斯達克 100 指數連續 3 個交易日上漲，為兩個月來最長的連續上漲。

與此同時，根據摩根士丹利追蹤數據，避險基金在去年 12 月底所持科技股的部位，已降至 3 年來的低點。

Socorro 資產管理公司投資長 Mark Freeman 表示，支撐今年股市反彈的因素，是債券殖利率下跌和美元疲軟。他說，隨著財報信心惡化，儘管近期面臨挑戰，但空頭可能會尋找機會再度出擊。