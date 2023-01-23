Spotify宣布裁員6% 內容主管將去職

Spotify Technology SA (SPOT-US) 周一 (23 日) 表示計畫裁員 6%，並將承擔高達近 5000 萬美元的相關費用；加人科技業大規模裁員之列，為可能出現的經濟衰退預做準備。

科技業在經歷 2 年疫情推動的業務成長之後，正面臨需求下滑，在此期間，科技業大舉招聘。這導致從 Meta Platforms Inc (META-US) 到微軟公司 (MSFT-US) 裁掉數千個工作崗位。

Spotify CEO 埃爾克 (Daniel Elk) 在宣布裁員約 600 人的博客文章中說，「過去幾個月我們做出相當大的努力來控制成本，但效果不佳。」「在我們的營收成長之前，投資過於貿進。」他的話也呼應了近幾個月其他科技老闆表達的觀點。

Spotify 去年的營運支出成長速度是其營收的兩倍，因為這家語音串流媒體公司積極向其播客業務投入資金，由於更高的參與度，播客業務對廣告商更具吸引力。

與此同時，隨著快速升息和俄烏蘭戰爭的影響給經濟帶來壓力，企業縮減了平台上的廣告支出，反映出 Meta 和谷歌母公司 Alphabet Inc (GOOGL-US) 的趨勢。

該公司股價在周一盤前交易中上漲超過 3%。該公司目前正在進行重組，以削減成本並適應不斷惡化的經濟形勢。

該公司表示，在公司工作 4 年多的內容和廣告主管奧斯特羅夫 (Dawn Ostroff) 即將離職。奧斯特羅夫協助塑造了 Spotify 的播客業務，並引導公司度過因羅根 (Joe Rogan) 在節目中涉嫌傳播有關新冠疫情錯誤訊息而遭到的強烈反彈聲浪。

該公司表示，將任命免費增值業務負責人諾德斯壯 (Alex Norström) 和研發負責人索德斯壯 (Gustav Söderström) 為聯席總裁。

截至 9 月 30 日，Spotify 擁有約 9800 名全職員工。