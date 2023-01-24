〈紐約匯市〉歐洲央行放鷹  DXY承壓 歐元走強 

歐洲央行釋出鷹派言論，美元指數 (DXY) 週一 (23 日) 下滑，連續四個交易日走弱，歐元走強。

聯準會利率會議下週即將到來，號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 近日指出，聯準會將試圖放緩升息步伐，並討論今年暫停升息的條件。美國財政部長葉倫週一表示，她認為總體而言對通膨正在下降，美國勞動力市場仍然非常緊張。

目前市場幾乎排除聯準會下個月升息 2 碼的任何可能性，並將終點利率預期降至 4.75% 至 5.0% 左右，儘管聯準會預期終點利率將升至 5% 以上。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.8% 至約 102。

Convera 高級市場分析師 Joe Manimbo 指出，至少在當前週期中，市場認為聯準會最鷹派的日子已經過去，投資人押注聯準會升息速度比其他主要央行更慢，美元指數相對處於劣勢。

NAB 外匯策略主管 Ray Attrill 表示，若近期美國製造業採購經理人指數 (PMI) 可信的話，美國通膨預計比聯準會預測下降得更遠、更快。在這種情況下，美元今年還有進一步下跌的空間。

然而，美國投資銀行 Brown Brothers Harriman(BBH) 分析師研判，市場低估聯準會升息的可能性，自 2021 年 11 月以來，聯準會偏好的通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 一直在 4.5-5.5% 的範圍內，在考慮任何形式的轉向之前，聯準會需要看到通膨進一步改善。

歐洲央行放鷹 DXY 承壓 歐元走強 (圖片：AFP)

歐洲央行發布鷹派樂觀言論影響，歐元兌美元進一步上揚，最高曾達 1.0927 美元，去年 4 月以來最高，隨後回吐漲幅，小漲 0.05%，報 1 歐元兌換 1.1559 美元。

歐洲央行管理委員會成員 Peter Kazimir 週一表示，通膨放緩是好消息，但這不是放緩升息步伐的理由，預期下兩次會議需要再各升息 2 碼。歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 同日重申，歐洲央行將持續加速升息，以減緩仍然過高的通膨。

Rabobank 貨幣策略主管 Jane Foley 表示，天然氣價格下跌，經濟衰退擔憂緩解，這至少消除很多悲觀情緒，也是歐元後市走強的因素之一。

繼上週劇烈波動之後，日元兌美元走貶 0.83% 至約 1 美元兌 130.67 日元，未能突破 21 日均線。日本央行週一發布去年 12 月貨幣政策會議紀要，一些央行委員指出，日本央行必須重申並明確解釋擴大公債殖利率波動區間並非意在退出超寬鬆政策，其中一位央行委員表示，調整政策目標不合適。

分析師認為，日本央行政策至少會持續到 3 月會議，但有一個不確定因素是，日本首相岸田文雄 2 月份將任命新的日本央行總裁，這可能導致政策出現變化。

加拿大央行週三將公布利率會議決定，加幣微升至 1 美元兌 1.3354 加元，TD Securities 分析師預期，加拿大央行將升息 1 碼至 4.5%，但不排除未來升息的可能性，預估加幣可能會對鴿派訊號更敏感。

投資人擺脫加密貨幣交易所 FTX 破產後的悲觀情緒，比特幣 (BTC) 週一早盤處於盤整，隨後短暫觸及 23,158 美元的單日高位，然後回落至約 22,980.47 美元，小漲 0.85%。

截至台灣時間週二 (28 日) 上午 9 時許價格：