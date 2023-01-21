鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為61.7元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.38元下修至-1.7元，其中最高估值0.13元，最低估值-3.38元，預估目標價為61.7元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 0.13 4.75
最低值 -3.38 -1.36
平均值 -1.55 2.33
中位數 -1.7 2.89

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 47,730,798 85,552,000
最低值 29,548,000 42,541,860.39
平均值 35,783,759.83 60,008,317.24
中位數 34,282,668.83 56,687,783

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 7.4 2.51 3.23 12.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		 85,604,158 61,005,514 51,727,458 84,721,804

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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