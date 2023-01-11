鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為60.4元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.02元下修至0.01元，其中最高估值1.82元，最低估值-3.38元，預估目標價為60.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.82
|4.83
|最低值
|-3.38
|-1.36
|平均值
|-0.66
|2.54
|中位數
|0.01
|3.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|50,691,000
|83,948,000
|最低值
|29,548,000
|42,541,860.39
|平均值
|40,570,162.92
|60,244,597.95
|中位數
|42,372,000
|57,530,566
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.4
|2.51
|3.23
|12.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
|84,721,804
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。