線上家具零售商 Wayfair Inc (W-US) 周五 (20 日) 表示,因消費者開始選擇性購買,為節約其成本,它將裁員 1750 人,占其員工總數的 10%。

該公司股價在周五盤前交易中上漲約 7% 至 41.66 美元。

這家總部位於波士頓的零售商加入了越來越多公司行列,從 Alphabet Inc (GOOGL-US) 和 Microsoft Corp (MSFT-US) 等科技巨頭到家居用品零售商 Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-US),這些公司都在裁員以控制成本以擺脫經濟低迷。

Wayfair 表示,裁員將影響約 1200 名、或 18% 的公司員工。該公司在 8 月時表示將裁員 870 人。

該公司之前提出一項 14 億美元的成本節約計畫,以在家具需求疲軟的情況下縮減營運成本。

該公司表示,包括 8 月的裁員在內,該計畫的勞動力部分節省了約 7.5 億美元。

《華爾街日報》在周四 (19 日) 率先報導了該公司裁員的消息。

根據監管文件,截至 2021 年 12 月 31 日,Wayfair 擁有 16681 名全職員工。