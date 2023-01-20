加入科技同業行列 谷歌宣布裁員1.2萬人

谷歌 (GOOGL-US) 周五 (20 日) 表示將裁員 12000 人，加入美國主要科技公司的行列，因擔心即將到來的經濟衰退而裁員。

谷歌 CEO 皮查 (Sundar Pichai) 在發給公司員工的電子郵件中表示，公司將立即開始在美國裁員。他說，在其他國家，這個過程「將因當地法律和慣例而需要更長的時間」。

他補充說，這家網路搜索和影音共享巨頭將為美國員工提供 16 周的遣散費，在谷歌工作每滿一年再加 2 周。

科技公司目前面臨著各種挑戰，尤其是過去一年利率上升和通貨膨脹，重創科技股並迫使廣告商削減線上廣告支出。

Fed 升息尤其導致對美國科技股的興趣下降。低迷的宏觀經濟環境反過來又給這些公司帶來了大幅裁員的壓力。

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (18 日) 展開新一輪裁員潮，影響 18000 多人。同一天，微軟 (MSFT-US) 宣布將裁員 10000 人。

在馬斯克 (Elon Musk) 的領導下，推特也進行了裁員，自他去年底接任 CEO 以來，該公司裁員超過一半。

在谷歌周五宣布裁員前，媒體報導，該公司將部分員工的年終獎金支票延後到 3 月或 4 月發放，而不是 1 月。