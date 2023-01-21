〈紐約匯市〉日本央行超寬鬆政策可能持續 美元兌日元走高

獲利了結抑制周五（20 日）美元兌日元漲勢，但美元仍收高且仍創下去年 12 月初以來最大單周漲幅。日本央行總裁重申將維持超寬鬆的貨幣政策後，日元仍處於守勢。

日本央行（日銀）總裁黑田東彥在瑞士瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇上談話表示，日本央行將繼續實施目前「超寬鬆」的貨幣政策，以穩定、可持續的方式實現 2% 的通膨目標。截至周五尾盤，美元兌日元升值 0.88%，仍為 1 月 4 日以來最大漲幅；周一從 7 個月低點反彈 1.32%，為截至去年 12 月 9 日當周以來最大漲幅。

Monex USA 交易副總裁 John Doyle 周五指出市場波動，並表示下周亞洲將迎來農曆新年假期。他說：「美國時間下午 3 點，我們只是看到一些倉位在連假之前結清。對於日元來說這是忙碌的一周；儘管在過去幾個小時內有所反彈，但日元兌美元仍貶值 1.6%。」

投機者押注，作為最後一家仍在實施寬鬆貨幣政策的主要銀行，日本央行正在逐漸轉向收緊立場。這推動日元反彈，過去 3 個月美元兌日元貶值 14%。美元兌日元一度升至 130.62 日元，尾盤上漲 0.88%，報 129.56 日元。

此外，日本周五公布數據顯示，12 月核心消費者物價指數（CPI）年升 4%，為日本央行目標的一倍。

CMC Markets 首席策略師 Michael Hewson 表示，日本現在面臨的通膨問題是近 40 年來從未出現過的。在他來看木已成舟，美元兌日元將走低，問題只是走低的速度有多快而以。

Bannockburn Global Forex 駐紐約首席市場策略師 Marc Chandler 認為，美元將回到 130-135 日元區間。他認為掌握美國公債殖利率的走勢，就能略知美元兌日圓的走勢。

美元本周基本處在守勢，主要經濟體的消費支出、商業活動和通膨等一系列數據凸顯美國經濟成長前景日益脆弱。美國公債殖利率整個月呈下降趨勢，但本周四和周五走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.06%，至 101.99。美元指數周線收黑。1 月迄今美元指數下跌約 1.4%，而在去年第四季的 3 個月內下跌近 8%，當時投資人考慮聯準會（Fed）放慢升息步伐的可能性加大。

隨著大量重要數據出爐，投資人正在等待 Fed 下個月的會議，觀察是否會如去年 12 月升息 2 碼（50 個基點）後維持一樣的升息幅度或進一步放緩至升息 1 碼（25 個基點）。市場目前急切預期美國的緊縮政策能盡快結束。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家表示表示，對美國經濟成長的密切關注意味著，隨市場不斷下調 Fed 利率預期，美元仍然容易受到經濟數據發布影響。

與此同時，歐元兌美元升值 0.25%，報 1.0856 美元；英鎊兌美元幾乎持平，報 1.2397 美元，此前英國數據顯示去年 12 月零售銷售意外下滑，原因是該國消費者減少購物但增加支出。

加密領域方面，比特幣在尾盤交易中飆升至去年 9 月以來新高，上漲 5.6%，報 22,270 美元。

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