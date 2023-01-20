ECB會議紀要：利率維持在限制性區間的時間更重要 部分官員傾向加快QT

歐洲央行（ECB）周四（19 日）公布的去年 12 月會議紀要顯示，歐洲央行成員認為升息的穩定性和利率維持在限制性區間的時間更為重要，一些成員傾向加快縮減資產負債表（QT）步伐。歐洲央行上月如期放緩升息步伐至 2 碼（50 個基點），並計劃 3 月開始縮表。

貨幣政策方面，歐洲央行對升息 2 碼或 3 碼（75 個基點）分歧加深，許多成員最初表示傾向將歐洲央行的關鍵利率提高 3 碼。

一些成員認為，升息幅度低於 3 碼將發出錯誤訊息，可能會被外界視為與 2% 的通膨目標不一致。3 碼升息幅度本身就說明一切，而且比依賴升息 2 碼的替代方法以及在前進道路上加強溝通更可取。

過快的降息可能會導致債券市場分裂，使進一步升息變得更加困難。從這角度來看，適度的降息速度是更合適的，特別是考量到縮表對通膨的影響可能有限。

儘管如此，絕大多數委員支持首席經濟學家連恩將歐洲央行關鍵利率上調 2 碼的提議，升息 2 碼將使委員會能在更長的時間內收緊貨幣政策，並且目前對 2025 年的通膨預期與 2% 目標沒有顯著差距。

會議紀要顯示，當前需要扭轉市場定價的放緩升息趨勢，同時關注圍繞經濟狀況和通膨前景的不確定。然而，當利率進入限制性區間時，歐洲央行必須小心，不要過度抑制需求，近而加劇衰退預期。至於縮表方面，一些成員表示傾向以更快的速度減少資產購買計畫投資組合。

溫和通膨引發對緊縮路徑的質疑

通膨方面，歐洲央行成員對通膨前景風險的整體評估方向主要是上行，最新數據表明，通膨正在變得更加廣泛和持久。儘管去年 11 月整體通膨出乎意料下滑，但通膨仍高於 9 月預期。

歐央行官員指出，即使整體通膨在 2023 年期間大幅下降（主要是由於基數效應），但核心通膨卻不太可能如此，其月漲幅依然較為強勁。2023 年的核心通膨率將更為持久，明顯高於 2025 年的目標，通膨在經濟中根深蒂固的風險增加。

值得一提的是，最近歐元的走強構成了外部環境的一個值得注意的變化，這可能意味著未來一段時間歐元區的通膨壓力將有所降低。

此外，通膨放緩、能源價格暴跌，都讓人們對 2 月之後繼續升息 2 碼的想法產生質疑。儘管考慮到政策制定者正將注意力轉向核心通膨的創紀錄增長，但歐央行已經比歷史上任何時候都更加積極地收緊貨幣政策。