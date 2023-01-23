〈觀察〉需求疲弱+高基期 我第1季出口衰退壓力大

通膨與升息壓力壓抑市場需求，市場預期，在需求持續轉弱、高基期等因素交錯影響情況下，我國第 1 季出口恐將持續衰退，短期之內由負轉正機率渺茫。

根據財政部日前公布的出口統計，12 月出口值 357.5 億美元，進口值為 309.6 億美元，兩者年減幅均逾 1 成以上且同步創下 20 個月新低；財政部甚至悲觀預期，在海外訂單需求尚未回溫的情況下，加上適逢農曆春節工作天數減少，1 月出口連續 5 個月衰退機率極高，且減幅恐高達 2 成以上。

觀察過去兩年我出口表現，受惠於疫情紅利與新興科技應用，推升市場對於電子與科技相關產品的需求，電子零組件與資通訊設備也成為支撐我出口規模的主力，但隨著疫情紅利淡化，又碰上美國升息，壓抑市場對於消費性電子的需求，廠商庫存調整壓力山大，讓過去撐起出口半壁江山的電子類產品黯然失色。

攤開財政部統計數據來看，12 月份主要出口貨類中，主力科技產品出口已進入下降週期並來到近年低點，電子零組件出口受客戶端庫存調整及中國香港疫情波及生產活動，削弱對積體電路的拉貨力道，造成電子零組件出口下降 1.4%。

不僅出口轉弱，就連進口部分也已連續 5 個月放緩，而且減幅擴大至 26.2%，是近 13 年多以來最差表現，以目前態勢來看，研判短期內恐難見到回升趨勢。

儘管美國 12 月 CPI(消費者物價指數) 年增率放緩，聯準會也一改去年強硬升息作風，升息幅度放緩至 2 碼，但市場預期，聯準會今年頂多是放緩升息，利率「由升轉降」機率不大，只要聯準會繼續升息，即便是緩步升息，仍會壓縮美國市場對於消費需求，進而衝擊我出口動能。

不只美國升息影響我出口動能，另一出口主要市場中國，目前正面臨防疫政策轉彎的難題，也會影響我出口表現。從財政部最新統計來看，我對中國香港、東協與歐洲出口值年減 1 成，而去年我對中國香港出口年減幅也有 1.6% 是五大市場中，唯一衰退的市場。

儘管通膨有降溫趨勢，但從現階段數據來看，今年美國持續升息機率仍高，研判在聯準會利率政策反轉前，我出口將持續承受衰退壓力且短期難解。