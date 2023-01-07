〈進出口統計〉去年四大市場出口同創新高 對陸港年減1.6%獨憔悴

根據財政部統計，五大主要市場 12 月出口同步下滑，其中對中國香港、東協與歐洲出口值年減 1 成；累計 2022 年除中國香港年減 1.6% 外，對東協、歐洲、日本、美國等四大市場出口規模皆創新高。

根據財政部統計，12 月對中國與香港出口規模 142.8 億美元，較去年同期減 16.4%，其中資通與視聽產品、塑橡膠及其製品、光學器材年減幅逾 3 成，化學品也有近 3 成的年減幅。

對東協與歐洲出口也有 1 成以上減幅，單月出口值分別較去年同期減少約 1 成；對日本、美國單月出口值也分別有 6.1%、2.6%。

進一步看去 (2022) 年對中國香港出口值 1859.2 億美元，年減 29.6 億美元、年減幅 1.6%，是五大主要市場中唯一衰退；對東協、日本及美國全年出口值也分別有 1 成以上年增幅，對歐洲年增幅也有 6.8%，四大市場出口值規模同步創新高。

根據財政部統計，我對日本全年出口 336.2 億美元，對歐洲出口 411.1 億美元、對美國出口 750 億美元，對東協出口 806.2 億美元，對日本、歐洲、美國、東協，分別跨越 300 億美元、400 億美元，700 億美元、800 億美元等重要整數關卡。