特斯拉降價凸顯產業寒冬 能度過這波危機就有生機

隨著特斯拉 (TSLA-US) 帶頭，電動汽車概念股去年暴跌，投資者不禁將其與 20 年前的網際網路泡沫破滅相提並論。

與當時情況類似，特斯拉看來像是長期贏家，而很多努力燒錢的公司，恐怕缺少足夠的現金熬過行業寒冬。另一些公司，如 Lucid、Fisker 和 Rivian，他們已盡最大努力做好準備，但生死難料。

經濟衰退將考驗車企

在這樣的生死存亡之秋，特斯拉啟動了大幅降價競爭。古根海姆證券分析師 Ronald Jesikow 等人認為，此舉可能會導致特斯拉的利潤率比華爾街平均預期低 25%，並榨乾特斯拉競爭對手的利潤。

但像 Wedbush 分析師 Dan Ives 這樣的樂觀主義者認為，在宏觀不確定性的情況下啟動電動汽車轉型是正確、積極的做法。

如果多數經濟學家的看法正確，接下來全球將面臨經濟衰退，最大電動汽車市場中國也會面臨衝擊，是各家車廠最新的考驗。

即便發生經濟衰退，也不一定意味著電動汽車銷量就會下降。去年，大多數車型在美國和亞洲市場的銷量都大幅增長。更重要的問題在於，電動汽車是否能有效應對，達到投資者的預期，或是在現金耗盡之前扭虧為盈。

各家公司股價狂跌

這令人想起 2000 年底至 2001 年初的亞馬遜和 eBay 等「.com 公司」的激戰，以及其股價的急跌。去年，特斯拉、Fisker 和 Lucid 等電動汽車公司的股價大幅下跌，跌幅分別為 65%、54% 和 82%。

在經濟放緩迫在眉睫的情況下，這些公司要不然就削減成本，否則就要從投資者那裡籌集更多資金，全力避免現金耗盡。

對電動汽車製造商來說，經濟衰退的可能影響是增長放緩，而不是完全陷入負增長，因為基於新技術的產品市場份額仍會持續提升。

能撐過冬天就是贏家

紐約 AXS Investments 執行長 Greg Bissuk 表示，他們著眼於資產負債表的穩定性和籌集更多資金的能力的結合。本質上，這對企業將是艱難的，特別是中階電動汽車製造商。

如果網際網路泡沫的歷史可以參考，那麼那些可以生存下來的企業，在 2001 年至 2003 年間開始扭虧為盈。在未來電動汽車產業仍然預計大幅成長之下，這將是車企的光明未來。

CFRA Research 分析師 Garrett Nelson 相信，電動汽車行業的繁榮是真實存在的，並且特斯拉是今年整個汽車行業最好的標的。Bassuk 也表示，現在就看誰能撐得下來，從長遠來看，無論經濟衰退與否，電動汽車的時代都會到來。