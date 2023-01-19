齊聚世界經濟論壇 金融科技CEO更擔憂美債違約

齊聚世界經濟論壇 金融科技CEO更擔憂美債違約 (圖片：WEF)
齊聚世界經濟論壇 金融科技CEO更擔憂美債違約 (圖片：WEF)

美國財經媒體《CNBC》週三 (18 日) 報導，齊聚在世界經濟論壇 (WEF) 的金融和科技企業領袖大多對今年經濟前景持謹慎樂觀的態度，但認為市場至少面臨一個重大風險，即美債違約。

世界經濟論壇自週一 (16 日) 至週五 (20 日) 在瑞士達沃斯召開 2020 年以來的首次實體會議，本屆主題為「在分裂的世界中合作」，有超過 50 名國家元首或政府首腦，以及近 600 名企業 CEO 出席，談論通膨、總體經濟波動、地緣政治衝突和氣候變遷等議題。

有超過 50 名國家領袖以及近 600 名企業 CEO 出席世界經濟論壇 (圖片：WEF)
有超過 50 名國家領袖以及近 600 名企業 CEO 出席世界經濟論壇 (圖片：WEF)

在 2023 年頭幾週，通膨放緩和就業數據強勁可能導致經濟軟著陸的希望燃起，金融和科技企業領袖正在世界經濟論壇熱議，美債違約危機帶來的新經濟威脅。

美國預計將在週四 (19 日) 達到 31.4 兆美元的債務上限，美國財政部將開始採取某些「非常措施」來防止美國違約，但這類措施只會在有限時間內幫忙，今年夏天美國將面臨史上首次債務違約的風險。

花旗集團執行長 Jane Fraser 表示，美國經濟韌性、歐洲溫和的冬季，以及中國的重新開放，帶給投資人和分析師避免嚴重衰退的希望。今年開局優於所有人的預期，在勞動力市場強勁的推動下，人們更傾向預期經濟出現溫和、可控的衰退。

華爾街一家不願具名的銀行執行長透露：「沒人知道美國債務僵局的結局，若真比 2011 年更嚴重，沒人會知道發生什麼？這就是它可怕的原因。」

這位執行長指出：「由於不確定性，這將影響市場，拖累經濟活動，這對我們來說真的很糟糕。」

美國兩黨鬥爭日趨激烈，國會眾議院共和黨員將債務上限當作談判籌碼，要求民主黨同意削減政府開支，民主黨則堅稱提高債務上限「沒有談判餘地」，雙方陷入僵局。眾議院新任議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 則放話，在「不對支出做出妥協」的情況下，他不會支持提高債務上限。

美國財政部長葉倫上週已致函國會，敦促及時提高債務上限，以避免造成深遠的經濟損失。

全球客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce(CRM-US) 執行長 Marc Benioff 指出：「麥卡錫必須處理這件事，但他將面臨很多棘手的問題。」

Lazard 財務諮詢公司執行長 Peter Orszag 表示：「目前的情況一團糟，至少有一個可能的解決方案，國會可以在不削減支出的情況下提高借貸，但如果麥卡錫同意這一點，他可能無法持續擔任眾議院議長。」

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