〈財報〉奢侈品策略奏效 eBay Q2業績優預期 但下修全年銷售預測

eBay (EBAY-US) 周三 (3 日) 盤後公布第二季營收獲利均高於預期，可見轉向聚焦奢侈品銷售的策略奏效，降低消費者支出放緩和一些歐洲市場疲軟帶來的衝擊，盤後一度漲逾 5%，但因預期第三季營收下降，且調降全年銷售預估，冷卻盤後漲勢。

Q3 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv IBES 調查的分析師預期)

營收：22.9 億美元至 23.7 億美元 vs. 23.0 億美元

EPS： 調整後 89 美分至 95 美分

2022 全年財測

營收：96 億美元至 99 億美元

EPS： 調整後 3.95 美元至 4.10 美元

全年商品總價值 (GMV)：727 億美元至 747 億美元

eBay 維持全年營收預估，但調降全年商品總價值 (GMV)，自先前估計的 732 億美元至 752 億美元，調降為 727 億美元至 747 億美元。

近時確認，eBay 周三收高 4.23%，盤後上漲 0.28%，報每股 50.62 美元。

Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)

EPS：調整後 99 美分 vs. 89 美分

營收：年減 9% 至 24.2 億美元 vs. 23.7 億美元

沃爾瑪 (WMT-US) 到 Target (TGT-US) 等零售商均已示警，受高通膨衝擊，消費者必須為汽油、食物和其他必需品花費更多，令非必需品的銷售低迷。

但靠著狂熱者在高單價收藏品、運動鞋和手錶上增加支出，支撐 eBay 的業績表現。

eBay 執行長在財報電話會議上表示：「全球範圍都可見焦點類別的顯著表現。」

對照一系列消費公司的財報，從烈酒集團 Diageo 到柏金包製造商 Hermes 都曾回報，旗下最昂貴的產品大筆獲利，並預期此趨勢會持續下去。

另外，eBay 董事會宣布派發普通股現金股利每股 0.22 美元，該股利將於今年 9 月 16 日派發，截至 9 月 1 日前持有股份者符合配息資格。