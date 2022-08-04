〈財報〉奢侈品策略奏效 eBay Q2業績優預期 但下修全年銷售預測

eBay (EBAY-US) 周三 (3 日) 盤後公布第二季營收獲利均高於預期，可見轉向聚焦奢侈品銷售的策略奏效，降低消費者支出放緩和一些歐洲市場疲軟帶來的衝擊，盤後一度漲逾 5%，但因預期第三季營收下降，且調降全年銷售預估，冷卻盤後漲勢。
Q3 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv IBES 調查的分析師預期)
- 營收：22.9 億美元至 23.7 億美元 vs. 23.0 億美元
- EPS： 調整後 89 美分至 95 美分
2022 全年財測
- 營收：96 億美元至 99 億美元
- EPS： 調整後 3.95 美元至 4.10 美元
- 全年商品總價值 (GMV)：727 億美元至 747 億美元
eBay 維持全年營收預估，但調降全年商品總價值 (GMV)，自先前估計的 732 億美元至 752 億美元，調降為 727 億美元至 747 億美元。
近時確認，eBay 周三收高 4.23%，盤後上漲 0.28%，報每股 50.62 美元。
Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)
- EPS：調整後 99 美分 vs. 89 美分
- 營收：年減 9% 至 24.2 億美元 vs. 23.7 億美元
沃爾瑪 (WMT-US) 到 Target (TGT-US) 等零售商均已示警，受高通膨衝擊，消費者必須為汽油、食物和其他必需品花費更多，令非必需品的銷售低迷。
但靠著狂熱者在高單價收藏品、運動鞋和手錶上增加支出，支撐 eBay 的業績表現。
eBay 執行長在財報電話會議上表示：「全球範圍都可見焦點類別的顯著表現。」
對照一系列消費公司的財報，從烈酒集團 Diageo 到柏金包製造商 Hermes 都曾回報，旗下最昂貴的產品大筆獲利，並預期此趨勢會持續下去。
另外，eBay 董事會宣布派發普通股現金股利每股 0.22 美元，該股利將於今年 9 月 16 日派發，截至 9 月 1 日前持有股份者符合配息資格。