〈紐約匯市〉Fed官員放鷹打壓風險情緒 DXY收復貶勢

美元指數周三 (18 日) 走勢震盪，盤中觸及七個月新低，美國稍早公布一連串數據，一度強化聯準會 (Fed) 放慢緊縮步調的預期，但在 Fed 官員發表鷹派言論後，市場風險情緒惡化，DXY 午盤收復貶勢。

美國周三公布 12 月零售銷售月減 1.1%，是一年多來最大降幅，另一份報告顯示，繼 11 月增長 0.2% 後，12 月生產者物價指數 (PPI) 較前一月下滑 0.5%，製造業產出降幅也超出預期，月減 1.3%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 幾乎持平，微升 0.01% 至 102.40。在公布一連串經濟數據後，DXY 一度貶約 0.8%，至去年 5 月以來最低，隨後收復貶勢。

Monex USA 交易主管 Juan Perez 說，繼上周的消費者物價指數 (CPI) 數據之後，美國 12 月 PPI 和零售銷售數據顯示通膨仍持續下滑。Fed 希望經濟能夠放緩，從而使需求降溫，沒有需求代表物價將回落，Fed 便可以不用那麼強硬，進而減少升息幅度。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 則認為，因美國通膨和 Fed 政策前景趨緩，美元將繼續下跌，只要市場消化 Fed 從今年稍晚開始降息的風險，美元就有可能維持下行走勢。

然而，Fed 官員周三的鷹派言論，削弱了市場對央行即將結束緊縮政策的預期。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，Fed 必須將利率調高至超出 5%-5.25% 區間一點點，才能抑制通膨，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也呼籲盡快將政策利率調到 5% 以上。

美元走低之際，英鎊盤中一度升 1.2%，隨後回吐升幅，截稿前漲 0.5% 至 1.2344 美元。英國稍早公布 12 月 CPI 年增率終值報 10.5%，為近三個月新低，核心 CPI 年增率維持 6.3% 不變。

歐元盤中最高升近 1%，攀抵八個月高位，截稿前小漲 0.06% 至 1.0794 美元。

針對歐洲央行 (ECB) 可能在 3 月進一步放慢緊縮步伐的消息，ECB 理事會成員 Francois Villeroy de Galhau 認為，現在推測央行在 3 月的行動還太早。

在日本央行 (日銀) 宣布維持殖利率曲線控制 (YCC) 政策不變後，日元兌美元周三一度重貶 2.7%，截稿前收復部分貶勢，但仍下跌 0.6%，至 128.87 日元兌 1 美元。

日銀上月意外將 10 年期公債殖利率上限從 0.25% 調高至 0.5%，令市場大感震驚，投資人紛紛猜測央行可能調整甚至取消殖利率曲線控制政策。

Perez 表示：「市場迫切希望看到一些特別的事情，希望看到日銀變得更強硬，這樣就可以開始投入日債並從中獲利，但是沒有發生。」

澳幣由升轉貶，盤中一度升至去年 8 月以來最高，截稿前則下跌 0.66% 至 0.6941 美元。紐幣上升 0.3% 至 0.6443 美元，

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