微軟盤中股價跌逾4% 瑞銀降評曝雲端業務成長擔憂

微軟周三（4 日）盤中股價跌至去年 11 月以來新低，此前瑞銀集團（UBS Group AG）調降該股評等，加劇市場對該公司雲端運算業務的擔憂。多年來，雲端計算業務一直是微軟收入的主要推動力。

微軟周三盤中股價一度下跌 5.7%，創去年 10 月以來最大盤中跌幅。在此之前，由於聯準會（Fed）提高借貸成本應對不斷飆升的通膨，這家軟體巨擘股價在去年下滑 29%，創 2008 年以來最大年度跌幅。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價下跌 4.60%，每股暫報 228.57 美元。

瑞銀在報告中寫道，微軟的成長引擎雲端運算業務 Azure 正在急遽減速，在 2023 或 2024 會計年度的表現可能比投資人預期的更糟。該行指出，Azure 的業務可能因成熟而放緩，而不僅僅是艱困的宏觀因素影響。

微軟在去年 10 月公布的最新財報中，該公司對 Azure 銷售成長的預測並不樂觀，分析師一直在下調預測。根據彭博彙編數據，華爾街對微軟 2023 會計年度經調整後的每股獲利的普遍預期在過去三個月內下降 5.6%，對營收預期則下降 3.7%。

微軟股價目前的本益比約為 21.8 倍，略低於其 10 年平均本益比 22 倍。在瑞銀看來，這個估值感覺很公平但並不便宜，因此將微軟的目標價從每股 300 美元下調至 250 美元。那斯達克 100 指數的本益比為 19.9 倍。

去年 Fed 收緊貨幣政策打壓市場本益比，科技股普遍承壓。如今經濟衰退的威脅日益加劇，加深投資人對企業支出放緩的擔憂。

同日雲端軟體巨擘 Salesforce(CRM-US) 表示，由於其客戶在支出方面變得更加謹慎，將裁員約 8,000 人並縮減房地產業務。

在疫情期間遠距離工作的情況下，個人電腦和協作軟體等雲端應用程式需求激增，包括微軟和 Salesforce 在內等公司營運大好，但事實證明，隨著經濟成長放緩，這種成長速度不可能保持下去。

儘管這些擔憂依然存在，但微軟仍普遍是華爾街的寵兒，根據彭博追蹤數據，有 90% 以上的分析師建議買入微軟股票，而沒有人給出「賣出」（Sell）評等。

雖然分析師的平均目標價自去年 9 月底以來下降約 11% 至每股 293 美元左右，但仍意味著較當前水準有近 30% 的上漲空間。