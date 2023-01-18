美國雖面臨高通膨 智慧手機、二手車和肉品價格去年明顯下滑

在整體美國經濟通貨膨脹率飆升的去年，消費市場的某些角落卻反其道而行：售價明顯下跌。

根據消費者物價指數 (CPI)，按百分比計算，降幅最大的類別集中在消費電子產品、牛肉、汽車和卡車等類別。

幾種消費電子產品位居榜首：智慧手機、電視機、其他影音商品，以及電腦、周邊設備和智慧家居助手。2022 年它們的價格分別下跌了 22.2%、14.4%、8.6% 和 5.8%。

根據 CPI 和其他通貨膨脹指標衡量，消費性電子產品的價格通常會隨著時間演進而下降。根據資訊科技、硬體和服務的 CPI 數據，這大致符合 2006 年以來的趨勢。

新冠疫情時期是個例外，因為家庭在居家訂單中升級並採購了新技術設備，從而提振了需求，而半導體晶片等重要零件卻供不應求。

不過，智慧手機、電視和電腦等熱門商品的標價似乎並未下降，讓人會對這種廣泛的通貨緊縮趨勢感到奇怪。

經濟學家表示，通貨緊縮其實是一種統計上的呈現，而不是反映在消費者自掏腰包。美國勞工統計局根據質量調整技術價格；例如，微晶片、軟體和螢幕解析度的改進，這會給人一種紙上價格下降的錯覺。

換句話說：在聯邦統計學家看來，用相同的錢買到質量更好的產品就代表通貨緊縮。

畢馬威 (KPMG) 資深經濟學家馬赫迪 (Tim Mahedy) 表示：「iPhone 還是要賣 800 美元，但它的規格一直在升級。」

這種衡量方式與需求疲軟同時發生，這在一定程度上是由於消費者不必像疫情期間那樣呆在室內，再加上供應短缺的緩解。

隨著 2021 年初通貨膨脹起飛，二手車和卡車的價格最先飆升。根據 CPI，該類別當年膨脹了 37.3%，是汽油和燃料油等能源商品以外漲幅最大的商品。

但現在二手車和卡車的價格正在回落。2022 年下降了 8.8%，只有智慧手機和電視的價格下降幅度更大。

租賃車和卡車的價格也遵循類似的軌跡。在前一年飆升 36% 之後，在 2022 年下降了 4.9%。

車用晶片短缺導致全球新車生產在疫情期間停頓。 汽車庫存暴跌至歷史低點，導致汽車價格在 2021 年飆升。

供應短缺促使更多買家進入二手車市場，推高了價格。這些買家包括汽車租賃公司，由於消費者需求低迷，它們需要補充在疫情初期淘汰的車隊。

然而，經濟學家表示，隨著供應鏈的正常化，全球汽車產量有所增加，導致二手車價格下降。

生牛排、烤牛肉和其他類型的牛肉和小牛肉的價格去年分別下跌 5.4%、3.5% 和 6.7%。與此同時，培根價格下降 3.7%。

根據 CPI 數據，整體雜貨價格走勢反而在 2022 年上漲近 12%。

專門從事食品經濟學的諮詢公司 Advanced Economic Solutions 副總裁史密斯 (Amy Smith) 說，牛肉價格趨勢主要是美國乾旱條件和牛肉生產相關產業鏈的結果。

根據美國農業部 (USDA) 的數據，截至 12 月 6 日，美國超過 78% 的地區正在經歷一定程度的乾旱。大約 69% 的美國牛群在這些乾旱地區，比一年前增加了 33 個百分點。

史密斯說，因為乾旱會縮小牧場和草料面積；與此同時，玉米和小麥的價格一直居高不下，使得補充牛隻食用牧草變得更加昂貴。

因此許多牧場主人選擇提早宰殺牛隻，增加了牛肉供應，讓雜貨店售價明顯下滑。

USDA 形容 2022 年上半年的小牛屠宰量「大量增加」，主要就是因為「草料供應和持續上升的營運成本」。去年 7 月牛隻屠宰數為 USDA 自 1986 年開始統計數據最高紀錄。

在此同時，史密斯指出，培根價格偏低部分是由於本土供給增加和出口減少。USDA 估計 2022 年美國豬肉出口 63 億磅，較 2021 年減少 10%。