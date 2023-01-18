開紅盤行情：20年開紅盤數據、常勝軍量化選股！

一、開紅盤歷史數據

開紅盤的意思是指：各行各業新年第一次開出的商品價格，因此春節後第一個交易日會被稱為開紅盤，2023 年的開紅盤日就在 1/30。

分析近 20 年的交易數據，開紅盤日當天有 14 次上漲，機率高達 70%，開紅盤日平均漲幅 0.28%；並且可以開紅盤日當天、開紅盤日後持有 N 日的勝率都在 65% 以上 (N 為開盤後 1、5、10、20、60 天)，且持有時間越長平均報酬越高。(完整數據參考：開紅盤歷年統計數據和常勝軍都在這！)

二、開紅盤日常勝軍量化選股

開紅盤日常勝軍量化選股的策略邏輯為：流動性好、平均漲幅不能太小、歷年上漲次數多、開紅盤當天收盤就賣掉不冒險，實際參數為：

1. 近 20 日平均成交金額＞5000 萬

2. 近 10 年開紅盤前買平均漲＞2%

3. 近 10 年開紅盤前買上漲 >=８次

回測出來的選股清單，以歷史上漲次數排序，前五名有：盛達 (3027-TW)、健喬 (4114-TW)、強茂 (2481-TW)、技嘉 (2376-TW)、泰博 (4736-TW)，(完整數據參考：開紅盤歷年統計數據和常勝軍都在這！)

三、過年連假期間美股財報旺季重點企業

■1/17 高盛 (GS)、摩根史坦利 (MS)

■1/19 寶僑 (PG)、網飛 (NFLX)

■1/24 嬌生 (JNJ)、德州儀器 (TXN) 、Verizon(VZ)

■1/25 特斯拉 (TSLA)、艾斯摩爾 (ASML) 、波音 (BA)

■1/26 Visa(V)、Intel(INTC)

■1/31 麥當勞 (MCD)、通用汽車 (GM)

■2/1 Meta(META)

■2/2 蘋果 (AAPL)、高通 (QCOM)

(延伸閱讀：年節完整行事曆＆重要美股財報預估)

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險