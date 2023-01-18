Coinbase停止日本業務 給客戶4周時間撤回資產

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周三 (18 日) 表示，為更大規模檢討營運，它將停止日本業務，這可能會導致其關閉該國業務。

該公司指出，「由於市場狀況，我們做出了艱難的決定，停止在日本的業務，並對我們在日本的業務進行全面審查。」

該公司補充說：「所有日本 Coinbase 客戶都必須在日本標準時間 2023 年 2 月 16 日之前從 Coinbase 撤回他們持有的法定貨幣和加密貨幣。」

聲明指出，2 月 16 日之後保留在平台上的加密資產將被轉換成日元，並發送到日本法務局的擔保帳戶以供檢索。

這家主要數位資產交易場所上周宣布裁員 950 名員工，約占員工總數的 20%。自 2022 年 6 月以來，其總裁員次數已超過 3 輪，裁員人數超過 2000 人。Coinbase 表示，該決定將減少 2022 年第 4 季和 2023 年第 1 季間營運支出約 25%。

Coinbase 的目標仍為之前設定的 2022 年調整後 EBITDA 負 5 億美元的「虧損門檻」。

該公司於 2021 年 8 月 18 日啟動其日本業務，其中包括與日本最大的銀行之一三菱日聯金融集團 (MUFG) 建立合作夥伴關係。

根據加密指數機構 Nomics 的數據，目前加密貨幣現貨市場的總交易量為 87.6 兆美元，較去年下降 23%。

按現貨市場交易量計算，Coinbase 是第二大加密貨幣交易所，也是美國接受監管的最大加密貨幣交易所。該公司交易量占去年的 0.87%，這個數字在過去一個月增加至 0.98%。

Coinbase 股價周三盤前下跌約 1%。

自 1 月初以來，Coinbase 股價上漲約 50%；該股在 2022 年下跌超過 80%。