〈能源盤後〉市場衡量中國需求前景 原油收高 WTI 2周來首次突破80美元

原油期貨價格周二 (17 日) 收高，WTI 原油期貨價格兩周多來首次收盤突破每桶 80 美元。

投資者評估了去年中國經濟增長確實急劇放緩的數據，同時期待該國放寬防疫限制後，原油需求回升的前景。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.4%，收在每桶 80.18 美元，為 12 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。美國市場周一因因馬丁路德金紀念日假期休市。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.46 美元或 1.7%，收在每桶 85.92 美元，Brent 原油周一收低 1% 至每桶 84.46 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收在每加侖 2.5451 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下滑近 0.2%，收在每加侖 3.251 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.9%，收在每百萬 Btu 3.586 美元。

市場推動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，日前中國公布的 GDP、工業生產和零售銷售數據優於預期，提振了油價。「隨著中國開始重新開放，此消息強化原油需求將增加的說法。」

然而，中國周二官方數據顯示，2022 年中國經濟增長僅 3%，連 2021 年 8.1% 成長率的一半都不到，這是自 1970 年代以來 GDP 第二低年增長率。GDP 年增率最低為 2020 年的 2.4%，當年新冠病毒大流行開始。

中國新冠防疫措施向來被視為壓抑原油需求的主因，因此放寬防疫限制後，市場預期能推動原油需求大幅回升。 然而，新冠病例激增令近期前景蒙上陰影。

RBC 資本市場能源策略師 Michael Tran 表示：「我們仍然持建設性態度，認為今年石油綜合體存在不對稱的上行風險，而這信念大部分傾向今年下半年，中國重啟將是支撐此一觀點的主要驅動力。」

然而，本季全球原油庫存均增加。「我們認為 2023 年是高一些的市場，不是突然高到有斷層的那種。然而，今年頭幾周的走勢表明，主要消息驅動的情緒 (大多聚焦中國經濟重啟) 與實物市場和期限結構訊息之間，目前存在脫節。」Tran 說。

與此同時，AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，俄羅斯和歐盟之間的地緣政治緊張局勢繼續升溫。在達沃斯世界經濟論壇上，俄羅斯再次成為各國決策者的目標，各國欲對俄羅斯實施更多制裁。「這基本上是會威脅到供應曲線的事件，這可能推升油價。」

歐盟對俄羅斯石油產品出口的禁令將於 2 月 5 日生效。

SIA 財富管理公司的 Cieszynski 表示，由於過去 6 個月需求疲軟，供應限制問題不大，但如果需求反彈，對俄羅斯的制裁「恐開始再次對價格走勢有更大的影響力。」

石油輸出國組織 (OPEC) 周二公布月報，維持其對全球石油需求成長的預期。但 OPEC 指出，前景仍充滿不確定性，包括全球經濟發展、新冠防疫措施的轉變，以及地緣政治緊張局勢。

與此同時，天然氣期貨周二表現出色，價格漲近 5%。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，在連續走跌 4 周後，在天氣轉冷的前景下，Nymex 天然氣期貨價格轉為看漲。

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的 8 至 14 天展望預測，美國西部、中西部以及下 48 州中南部地區預期出現低於平均的氣溫。

