美國零售商為黑五使出渾身解數 但初步顯示店外人潮稀落

美國「黑色星期五」周五（25 日）登場，零售商期待隨著疫情影響淡去能吸引人潮回籠，但初步顯示紐約、芝加哥、洛杉磯等地實體門市外的人潮仍稀落，反映通膨壓力和天氣不佳的影響。

受訪的消費者表示，他們今年採取策略性購物，不會衝動或揮霍購物。

根據全美零售聯合會（National Retail Federation)，今年感恩節到「網路星期一」（Cyber Monday) 期間有 1.663 億人規劃出門採購，比去年此時多出近 800 萬人。但美國部分地區降雨，導致黑五人潮沒有往年熱絡。

NPD 集團首席產業顧問 Marshal Cohen 觀察紐約、紐澤西、馬里蘭、維吉尼亞商店情況後說：「很多都是社交型購物，每個人只買需必要的東西，沒有急忙想購物的氣氛。」

紐澤西東盧瑟福的 American Dream 賣場外，沒有排隊的人，某個員工正在玩具反斗城（Toys ‘R’ Us) 員工正在拉好黑五促銷活動的廣告旗幟。

但進入賣場的消費者對折扣力道之大感到驚訝。45 歲的查維茲說：「現場有很多沒有事先廣告的折扣。我在有的商店買的東西全部打五折。我本來沒有很想出門，但必須說，現場折扣讓人眼睛一亮。」

很多為了最新高階 iPhone 進入賣場的消費者鎩羽而歸，反映蘋果 (AAPL-US) 供貨因中國封控而受限。

不少人仍偏好網購

也有不少消費者選擇參加網路上的黑五折扣，因為方便多了。Adobe Analytics 統計，今年感恩節網購金額增加近 3%，以手機購物為主力。

零售商今年在網路和實體門市都端出大幅折扣，可能使他們第 4 季的利潤受損。

Salesforce 資料顯示，今年網路折扣平均為 29%，比去年多 6%。這幫助帶動銷售額增加 3% 至 71 億美元。

沃爾瑪 (WMT-US) 加強行銷力道，在推特和 IG 上大買廣告，也在紐約市車站和 NFL 美式足球下了不少廣告。

亞馬遜 (AMZN-US) 也有很多便宜可撿，例如折價 42% 的 Roomba 吸塵器、折 45% 的 Calvin Klein T 恤，聯想、惠普 (HPQ-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 的 Chromebook 更下殺 50%。