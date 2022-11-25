從葡萄酒到釣魚魚餌 零售商競推降臨節日曆以吸引顧客採購

倒數聖誕節的天數是今年零售商的一項重大行銷舉措。從 Target (TGT-US) 到 LVMH 旗下的 Christian Dior，零售商都認為過節的精神可以用一個具有數百年歷史的宗教物品來概括：降臨節日曆 (the Advent calendar)。

這種日曆傳統上在 12 月的每一天都標示著將臨期，這是基督教信徒進行反思的時間，也是為耶穌誕生和預期耶穌回歸做準備的時間。零售商的世俗版本通常有 12、24 或 25 個帶有編號的小隔層，每個隔層都有一件獨特的物品，聖誕節前每一天打開發現意外的驚喜。

迪奧 (Dior) 推出一款價值 3500 美元的基督降臨節日曆，它裝在一個木製和棉質帆布盒子中，盒子的造型與位於蒙田大道 (Avenue Montaigne) 的巴黎旗艦精品店相似。每天打開一扇門，滑出抽屜。您會發現 12 種香水中的一種、4 支蠟燭、4 塊肥皂、3 個蠟燭配件和 1 個香味裝飾品。

對於幼兒，沃爾瑪 (WMT-US) 銷售 Baby Shark Advent Calendar，售價 44.99 美元。在 24 個小門後面是 18 個小玩具零件，包括一個小的拐杖糖滑梯。盒子上印著：「魚誕節 (Fishmas) 倒數計時」。

對於垂釣者，The Fishing Shop 提供售價 34.99 美元的漁具降臨節日曆，裡面有栩栩如生的變色軟餌。

高通膨率。經濟不穩定。商店庫存過多。而且購物者大多過於謹慎，不願揮霍。零售商將這種日曆視為一種介紹人們可能不會購買或嘗試產品的方式，吸引那些想要款待他們的朋友、家人甚至寵物的人購買小奢侈品。

這些日曆在價格為 3 元 到 3500 美元間，各有不同的新主題，商店也在利用社交媒體。「開箱」降臨節日曆在 @imJulieKay 等網紅中很受歡迎。她發布了自己打開每個隔間的影音，在她的 440 萬粉絲中引發關於哪些日曆可能定價過高的討論。

吉百利 (Cadbury) 於 1971 年率先大規模生產巧克力降臨節日曆。但據數據分析公司 EDITED 的零售分析師伊伯森 (Heather Ibberson) 指出，自 2013 年推出小型化產品以來，這種格式越來越受歡迎。

總部位於英國的高端百貨公司 Liberty 於 2014 年推出自有的降臨節日曆，Ibberson 宣稱其已成為其「近 150 年歷史上最成功、銷售最快的產品」。

Selfridges & Co 本季推出 128 款降臨節日曆，價格從 4.99 英鎊到 623 英鎊不等，是去年的 2 倍多。這家總部位於英國的零售商在 10 月初表示，「降臨節日曆」是其網站上搜索次數最多的字詞，其美容日曆首發即售罄。它聲稱它是第一個提供美容降臨節日曆的公司。

哥倫比亞商學院零售研究主任科恩 (Mark Cohen) 說，這樣的日曆是說服假期購物者提前「檢查有無遺漏」的有效工具。

Bloomingdale 配飾和美容時尚總監佛蘭克 (Marissa Galante Frank) 說：「打開降臨節日曆的抽屜，會讓人想起在我們美容樓層的體驗，我們會帶您瀏覽品牌和產品。」

紐約 Bergdorf Goodman 精品百貨公司七樓貨架上的降臨節日曆總是銷售一空。這是一個帶有金色刺繡的紅色盒子，裡面有 24 個小滑動隔層，裝滿了義大利香水品牌 Dr. Vranjes Firenze 的家用香氛噴霧、蠟燭、香水和飾品，售價 629 美元。

競爭對手 Saks Fifth Avenue 今年推出 18 種日曆，多於 2021 年的 12 種，價格從 65 美元到 3500 美元不等。

折扣超市 ALDI 表示它今年推出 25 個假期日曆。ALDI Holiday Magic Wine Advent Calendar 包括來自 8 個原產國的 24 個獨​​特酒標和 16 種葡萄酒品種，售價 59.99 美元。每個酒標都有一個二維碼，購物者可以掃描該二維碼以了解有關該酒的更多信息。