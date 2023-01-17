業者：隨著需求放緩 今年運費將進一步下跌20%

杜拜環球港務 (DP World) 副執行長兼財務長 Yuvraj Narayan 週一 (16 日) 表示，該公司預計 2023 年全球貨櫃運費將進一步下跌 15% 至 20%，並且隨著需求持續放緩，更糟糕的情況還在後頭。

Narayan 表示，隨著包括國際貨幣基金組織 (IMF) 在內的機構下調了經濟成長預估，需求下降的初步跡像已經顯現，某些航線上的運費已經出現相當大幅的下降。

Narayan 接受採訪時說道：「很明顯，需求大幅下降，庫存沒有消化完，訂單也沒有出現。我們還沒有看到最糟糕的情況。」

如今航運運費已經較去年的高點大幅下降了 20% 至 50%。另外，據弗雷格斯波羅的海指數 (FBX)，從亞洲運往美國的 40 呎貨櫃航運費已經從去年 9 月的高點 20,000 美元以上，大跌了 80% 以上。

Narayan 指出，最大的問題出在中國、歐洲和美國等全球最大的生產和消費經濟體。有三個最重要的因素造成對需求的衝擊，分別是疫情期間的運輸中斷、歐洲能源價格飆升導致通貨膨脹，以及全球供應鏈的嚴重中斷。

Narayan 也說，同時，俄烏戰爭以及來自西方的制裁，也帶來了影響。烏克蘭是全球主要的糧食種植國和出口國，但由戰爭影響，該國出口量在過去一年中大幅下跌。DP World 也在持續與聯合國和基輔商談為烏克蘭的糧食運輸提供安全通道，但尚未獲得批准。

針對需求下降，全球最大貨櫃航運集團馬士基和其他承運人則是表示，將繼續取消航班以應對日益萎縮的需求，並期望提振運價。另外，他們也將退役小型而老舊的船隻以縮減產能。