年後轉職潮來了！電金吸人才 台達電奪最夯企業第一

農曆年前後向來是轉職旺季，積極型的上班族早已提前佈局，人力銀行今 (17) 日表示，從上個月開始，求職者搜尋「年後上班」關鍵字明顯比去年同期增加 26%，主要以大型電資及金融業為目標，單月超過 2000 位主動向台達電投石問路，鴻海、華碩、國泰金、中信金也擠進 TOP 5 最夯企業排行榜。

104 人力銀行資料庫顯示，從 2022 年 12 月開始，進站人數明顯增加，比上年同期增加 14%，今年也發現，轉職動能最強烈的為 35 至 44 歲的中壯年族群，進站瀏覽公司頁的比例較上年同期增加 83%，次之則是 55 至 64 歲的中高齡族群，增加 72%。

調查顯示，徵才職缺成長最多的五大產業為醫療服務業、運動及旅遊休閒業、餐飲業、教育服務業、零售業。

104 人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇指出，疫情持續變動，加上健康產業無景氣的連動性低，醫療服務人員始終不足；另外，疫後商機大爆發，各國邊境放寬，旅遊潮復甦，旅遊業釋出大量職缺招募新血，餐飲人員新增工作增幅高達 21%，餐飲、門市相關職缺強力徵才。

至於求職者最愛的十大企業，台達電勇奪第一名，單月高達 2000 位求職者投遞履歷，第二到第五依序為鴻海精密工業、國泰世華銀行、中國信託、華碩電腦。104 人力銀行指出，品牌名聲大、企業規模大、福利及年終具想像空間，相對吸引求職者青睞。