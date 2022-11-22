〈歲末薪酬調查〉金融業年終2.07個月最高 企業保守看明年景氣

人力銀行今 (22) 日公布調查指出，今年 95.9% 的企業預期會發放年終獎金，較去年略增 2.1 個百分點，平均發放 1.33 個月，創 9 年新高，其中以金融業 2.07 個月最高。不過，展望明年，高達 82% 企業擔憂台灣景氣衰退，徵才規模及調薪幅度恐不如去年。

104 發布《2022 企業年終及 2023 景氣調薪大調查》，觀察各產業年終獎金表現，金融業平均 2.07 個月，為 12 年來第 11 次連霸，半導體業 1.78 個月，營建業 1.68 個月。

年終獎金表現較弱的是住宿餐飲業，10.9% 沒有年終，89.1% 的住宿餐飲餐有年終，平均發放 0.85 個月，居各產業之末，不過，與去年平均發 0.5 個月相比，已略有好轉，顯示住宿餐飲業今年逐步走出疫情陰霾。

104 人資學院總經理花梓馨表示，事求人就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升、預期月數攀新高的主因。

展望 2023 年景氣，調查顯示，有 49.1% 的企業看壞，23.5% 的企業看好，相抵之後，「淨看壞」比例仍達 25.6 個百分點，看壞主因包括全球景氣復甦不如預期、通膨、台灣經濟成長遜預期。

至於企業擔心景氣程度，若以「2023 年連續兩季經濟成長停滯或負成長」的發生機率來分析，7.8% 企業認為一定會發生 (100%)、25.3% 企業認為高度機率 (70~99%)、48.8% 企業認為中度機率 (40~69%)，共計 81.9% 的企業認為 2023 年景氣衰退呈現「中高度發生機率」。

花梓馨觀察，半導體業從今年第二季開始出現庫存過多的雜音，猛爆性通膨逼得全球主要國家央行展開鷹式升息，需求減降加上停滯性通膨，確實讓企業保守看待 2023 年，徵才規模和調薪幅度都不如 2022 年。