桃機迎解封後首次春節假期 單日旅運量上看9.4萬人次

農曆新年將至，桃園國際機場出入境明顯復甦，根據運量預報系統顯示，今年春節疏運期間 (1/19-1/30) 出入境高峰將落在收假前兩日，即為 1 月 28 日，預估約為 9.4 萬人次，展望 2023 年，桃機公司持續看好旅運復甦推升營運，客運量將可達 1500 萬至 2000 萬人次。

根據統計，今年截至 1 月 16 日，客運量為 96 萬 1761 人次，較去年同期增加 1532%，約為疫情前 (2019) 同期的 48.28%，出入境人數明顯復甦。

桃機公司表示，近期農曆春節將至加上國境解封，商務交流與海外旅遊陸續恢復，出境旅客再次湧現，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。

桃機公司指出，自去年 10 月 13 日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，桃機逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計 2022 年營運數據，客運量為 534 萬人次，較 2021 年增加 488%，約為疫情前 2019 年的 11%；航機起降為 11 萬 2440 架次，較 2021 年成長 5.3%；貨運量為 253 萬 8768 公噸，較 2021 年減少 9.72%。

桃機公司表示，相較於疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業去庫存周期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前 (2019) 相比年增 16.33%。

桃機即將迎來疫情解封後首次的春節假期，桃機公司於 1 月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施，春節疏運期間初估每日運量約 5 至 6 萬人次，後續將依據整點預報系統掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。