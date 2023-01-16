南科屏東園區環評初審過關 強化化學品管理機制

環保署今 (16) 日針對南科屏東園區環評進行第 3 次初審，開發單位提出對保育鳥類影響減輕對策以及化學品使用管理計畫，經專案小組判斷無須進行第 2 階段環境影響評估，建議通過，但須於 4 月底前補充修正內容。

為了讓國內產業維持領先地位，國科會將新設南科嘉義園區、屏東園區，其中嘉義園區選在嘉義縣太保市，面積約 88 公頃，已於去年底通過環評初審，園區鄰近嘉義縣治特區，預計引進精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技等產業。

南科屏東園區位在屏東縣屏東市境內，開發面積約 73.83 公頃，土地所有權人皆屬台糖，現況為台糖六塊厝農場，未來將納入「新訂都市計畫之高鐵屏東車站特定區計畫」範圍內，預計引進智慧農醫、綠色材料、太空科技、淨零科技等新興科技產業。

由於屏東園區面積遼闊，東方草鴞可能在此出沒，對於環委疑慮，開發單位提出多項友善環境對策，包括建構延伸性景觀廊道、設置猛禽棲架與友善棲地、擬定監測措施等。

開發單位也規劃除緊急救災、應變用途所需的燃油發電機使用燃料油外，其餘項目進駐廠商須採用天然氣或潔淨的生質燃料等低碳燃料。

此外，專案小組相關意見還包括評估與鄰近經濟部屏東科技產業園區（含擴區）建立化學品使用的聯合管理機制；承諾園區廠商進駐且營運達一定規模（80%）時，再次執行健康風險評估。