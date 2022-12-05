〈航空營運升溫〉華航明年初再增班3成 二度徵才再釋出百個職缺

華航 (2610-TW) 今 (5) 日宣布，因應客運市場逐漸活絡，繼本季增班 50% 後，明年初將再增班 30%，因此，即日起啟動航空服務人員聯合招募，將延攬百名新血加入，為今年第二度大規模徵才。

華航此次是針對桃園機場運務員和台北客服人員開出職缺，預計於明年春季報到，此兩職缺是睽違 3 年首次公開招募，報考資格為大學學歷以上、具備 2021 年 1 月 17 日 (含) 以後有效 TOEIC 多益 600 分或同級英語認證者，若具第二外語能力如日語、韓語等尤佳。

華航說明，機場運務員工作內容主要協助旅客報到櫃檯劃位、訂位票務、貴賓室服務、登機門服務、行李處理等工作，除辦理華航地勤作業，也代理其他航空公司的運務服務，而客服人員則負責執行電話訂位票務作業、接聽客服專線電話、處理旅客特別需求、班機異常處理作業、會員服務等。

華航第四季整體客運已增班 50%，每周提供超過 300 班的客運來回航班，明年初預計再增班 30%，為滿足回流的全球旅客，人力需求逐漸提升，此為今年第二度大規模公開招募人才。

此外，華航持續招募培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上均可報考，錄取後將安排至國外接受基礎飛行課程。