WSJ：迷因股天王Cohen 入股阿里巴巴

知情人士透露，「迷因股天王」、遊戲驛站（GameStop）(GME-US) 董事長 Ryan Cohen，已持有價值數億美元的中國電商巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 股票，並私下力促阿里巴巴擴大庫藏股計畫。

《華爾街日報》報導，消息人士表示，Cohen 在去年下半年建立阿里巴巴持股。相較於阿里巴巴近 3,000 億美元市值，Cohen 持股雖微不足道，但 Cohen 在市場是舉足輕重的人物，他的布局可能引發散戶投資人跟進。

Cohen 的資產淨值超過 25 億美元，持有蘋果 (AAPL-US) 、富國銀行（Wells Fargo）(WFC-US) 、花旗集團 (C-US) 等股票。

知情人士說，Cohen 在去年 8 月首度聯繫阿里巴巴董事會，表達他認為阿里巴巴股票被嚴重低估的看法。他認為，阿里巴巴未來五年營收可兩位數成長，自由現金流量也能增長近 20%。

Cohen 聯繫董事會後，阿里巴巴在去年 11 月宣布董事會同意將庫藏股計畫的規模擴大 150 億美元，調高至 400 億美元，並將實施日期延長至 2025 年 3 月。阿里巴巴也表示 ，按原定庫藏股計畫，已買回大約 180 億美元股票。

儘管如此，消息人士透露，Cohen 仍向阿里巴巴表示，該公司可再加碼 200 億美元，把庫藏股計畫的規模提高至 600 億美元。

知情人士表示，Cohen 也向阿里巴巴表達他對蘋果的看法，蘋果自 2012 年以來已買回數千億美元股票，帶動蘋果股價大漲，阿里巴巴可做為借鏡。Cohen 持有逾 8 億美元蘋果股票。

阿里巴巴股價已自去年 10 月的多年谷底暴漲 67%，上周五 ADR 收於 117.01 美元，但仍遠低於 2020 年末寫下的逾 300 美元高峰。