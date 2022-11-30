FT：阿里巴巴創辦人馬雲 已在東京低調生活近半年

在中國政府出手整頓科技業後，知情人士透露，中國阿里巴巴 (09988-HK) 創始人馬雲，已低調在日本東京生活將近六個月。

倫敦金融時報（FT）報導，知曉馬雲下落的人士表示，馬雲與家人已停留在日本幾個月，這段期間馬家人常去東京郊外的溫泉和滑雪勝地，也常飛往美國和以色列。

消息人士說，馬雲帶上私人廚師與保全人員，儘量保持低調，避免在公眾場合露臉。

他的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位於東京銀座，另一家在丸之內金融區。在定居或長期旅居東京的中國富豪眼中，銀座的俱樂部，是一個高人氣又不引人注意的社交場合。

日本現代藝術界人士表示，馬雲已成為藝術品收藏家。馬雲友人透露，他在被迫淡出公眾視野後，開始以水彩畫打發時間。馬雲基金會與螞蟻並未回覆置評請求。

兩年前馬雲批評中國監管機關，痛批國有銀行「當鋪思維」，並主張以信用體系取代「當鋪思維」。此後，他幾乎從公眾視野中消失。

他創立的螞蟻和阿里巴巴，都面臨一系列監管，去年中國監管機關擋下螞蟻 370 億美元（新台幣 1.14 兆元）的首次公開發行（IPO），並對阿里巴巴祭出 28 億元罰款，刷新歷史紀錄。

馬雲不在中國的時間點，正值中國國家主席習近平加強封控，導致上海、長江三角洲地區在 4、5 月面臨嚴格封鎖，近日更引發全國抗議活動。馬雲不在中國，就不受到隔離政策影響。