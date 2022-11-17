〈財報〉消費者支出放緩 阿里巴巴上季意外虧損

中國電商巨擘阿里巴巴周四（17 日）美股盤前公布第二季財報，由於中國新冠肺炎疫情防控措施和日益惡化的經濟前景抑制消費者支出，阿里巴巴上季意外出現虧損且營收也不及市場預期。與此同時，阿里巴巴也宣布新的 150 億美元的股票回購計畫。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股盤前下跌 1.65%，每股暫報 76.87 美元；阿里巴巴 (9988-HK) 港股周四下跌 0.7%，收每股 78.25 港元。

根據財報，阿里巴巴第二季（截至 9/30）營收年增 3% 至人民幣 2,072 億元（以下單位皆同），低於市場平均預期的 2,090 億元；經市場投資因素調整後，阿里巴巴虧損 206 億元，遠遜於市場預期的獲利 188 億元，去年同期獲利 53.67 億元。

對於本季虧損，阿里巴巴表示主要是由於公司所持有上市公司股權投資的市場價格下降導致，以及權益法核算的投資損益下降，部分被經調整 EBITA 的增加所抵銷。扣除相關影響，該公司非公認會計準則淨利為 338.2 億元，年增 19%。

其他方面，阿里巴巴上季經調整後 EBTIA 年增 24% 至 433.1 億元，優於市場預期的 383.6 億元；經調整後每股美股存託憑證（ADS）獲利 12.92 元，高於市場預期的 11.21 元，去年同期為 11.2 元；經調整後 EBITDA 利潤率為 21%，優於市場預期的 19.1%，去年同期為 17%。

按業務劃分，阿里巴巴上季中國零售業務營收年減 1% 至 1,312.22 億元，其中電商業務客戶管理營收年減 7% 至 664.97 億元；直營和其他業務營收報 647.25 億元，年增 6%。

阿里巴巴表示，公司客戶管理收入減少主要是消費需求減少、疫情反覆和競爭持續所影響，導致淘寶和天貓第二季網站成交金額（GMV）呈低個位數下滑，但隨服飾和消費電子等重要品類別降幅較低，GVM 的降幅較第一季有所收窄。

值得注意的是，阿里巴巴也宣布新的股票回購計畫。該公司表示，截至今年 11 月 16 日，在現行 250 億美元的股票回購計畫中已回購約 180 億美元的股份，另外已獲董事會授權將現有股份回購計畫額外加 150 億美元，且將有效期限延長至 2025 年 3 月底前。

外媒分析指出，新冠疫情和去年中國政府打壓科技業的反壟斷措施重傷阿里巴巴的成長，該公司目前正致力於支撐利潤，然而阿里巴巴 14 年以來首次沒有完整公布本月完整的雙 11 銷售業績，表明成績不盡理想。此外，中國 10 月零售銷售額下滑 0.5%，為 5 月以來首見，比市場預期的邊際成長還要糟糕。

另一方面，包括短片平台在內的新興競爭對手正在搶阿里巴巴的客戶，在 10 月 31 日至 11 月 11 日期間，抖音上參加雙 11 活動的商家數量較去年同期成長約 86%，另外快手的買家數量也成長約 40%，對阿里巴巴來說都是負面影響。