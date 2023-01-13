高盛報告：即使今年經濟出現衰退 美股仍能享有正回報

高盛投資策略集團周五 (13 日) 發布展望報告預計，即使經濟進入衰退，美股也能在 2023 年為投資者帶來正回報。

該行的財富管理團隊預計，指標基準標準普爾 500 指數到 2023 年年底將在 4200 點至 4300 點之間，較 2022 年年底水平高出 12%。標普 500 指數去年下跌 19.4%，為 2008 年以來最糟的一年，反映出利率上升和經濟衰退擔憂。

該團隊估計美國經濟進入衰退的可能性為 45% 至 55%，但認為任何此類衰退都可能是溫和的。該行分析師表示，股價最初可能會在 2023 年下跌，但在年底前會回升；並補充說，從歷史上看，股市往往會在衰退結束前 3 個月觸底。

高盛投資長莫莎瓦拉曼尼 (Sharmin Mossavar-Rahmani) 和她的團隊在報告中表示：「由於並非衰退的所有走向都會導致股市在 2023 年底出現下跌，我們認為今年美股獲得正回報的可能性超過了經濟衰退的可能性。」報告還補充說，投資人最好堅持到底，甚至考慮在股市進一步走弱時增加對股票的部位。

標普 500 指數今年至今上漲 3.8%。

高盛團隊還認為，歐洲、日本、英國和新興市場指數今年將為投資人帶來收益。

他們表示，「投資者仍面臨不確定性的迷霧」，但總體而言，股票和債券的前景似乎更為樂觀。報告指出，「在經歷去年的冰凍期後，我們預計金融市場將在 2023 年重新獲得動力。」

高盛表示，如果能避免經濟衰退，今年多元化的股票和債券投資組合可能會產生 9% 的回報率。如果衰退發生但很快消退，投資人仍可能獲得高個位數的回報。但如果持續時間過長，投資組合將造成中低個位數的損失。