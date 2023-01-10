衰退威脅加劇也不減買氣 美國企業去年授權庫藏股規模創新高

Birinyi Associates 數據指出，2022 年美國企業授權的庫藏股規模創下紀錄新高，顯示即使經濟衰退威脅日益加劇，也無法澆熄企業對買回自家股票的熱情。

Birinyi 數據顯示，去年美國企業宣布將執行的庫藏股規模達到 1.26 兆美元，年增 3%，創下記錄新高，其中企業執行率為 82%，實際回購支出約 1.03 兆美元。

2022 年美企授權庫藏股規模創紀錄新高。(圖：Birinyi Associates)

隨著企業因應經濟放緩縮減開支，執行庫藏股的承諾有助於緩和華爾街的悲觀情緒。

Birinyi 研究主管 Jeff Rubin 說：「儘管 98% 的受訪 CEO 都表示他們擔心經濟衰退，但他們依舊願意花錢回購股票，他們真的有那麼擔心嗎？」他認為，除非出現嚴重的經濟衰退，否則企業一年回購 1 兆美元甚至更多的股票不足為奇。

然而，政學界對於企業花錢買回股票的行動卻不以為然，他們認為企業有多餘的現金，最好還是利用在能幫助推動企業長期成長的領域，例如員工福利或是設備升級。

因憂心聯準會 (Fed) 積極升息，可能導致美國經濟衰退並傷及企業獲利，基金經理人也呼籲企業領袖對支出進行控管。根據美銀最新調查，56% 的專業人士希望企業執行長專注在強化資產負債表，只有 16% 贊成回購股票。

目前無法確定回購熱潮是否會延續。高盛去年 11 月發布報告預測，2023 年庫藏股回購活動將下滑 10%，若經濟陷入衰退，甚至可能大減 40%。

部分人士質疑，企業是否透過進行回購，來抵消向員工授予股票時產生的股權稀釋效應，但 Rubin 表示，雖然部分公司確實存在這種做法，但大部分企業進行回購主要還是為了減少流通在外股數。

儘管如此，人們對於回購的持久力仍抱持懷疑態度。隨著本周財報季即將由銀行股揭開序幕，越來越多的企業將進入庫藏股回購停電期。

Market Securities 首席經濟學家兼策略師 Christophe Barraud 表示，來自回購的買盤短期內不太可能恢復，因為目前正處於回購停電狀態，他還認為今年的企業回購表現不會優於去年。