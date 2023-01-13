聖嬰現象機率近50%，極端氣候3大商機：綠能、糧食、RE100概念股！

一、下半年發生聖嬰現象 (紅色) 的機率近 50%

根據歷史經驗，聖嬰與反聖嬰現象通常會交替發生，意味著今年初反聖嬰現象減緩之際，很可能在今年底迎來聖嬰現象；根據 2022 年 12 月氣象模型的預測顯示，2023 年下半年發生聖嬰現象 (紅色) 的機率近 50%，有鑑於極端氣候在全球的影響越來越嚴峻，投資人挑選標的時也應當考量氣候變遷為企業帶來的營運風險，以及企業是否善盡社會責任、訂定減碳政策。接下來就讓我們為大家整理極端氣候下的投資商機，到底有哪些企業不怕綠天鵝的侵襲吧！

二、極端氣候 3 大商機：綠能、糧食、RE100 概念股！

1. 綠能：極端天氣呈常態化趨勢，有時極寒，有時極熱，讓大家不得不重視能源供應穩定性，因為天熱時大家會狂開冷氣、天冷開暖氣禦寒，兩種情況下能源業都能受惠。此外，2022 年烏俄戰爭爆發導致全球面臨能源危機，迫使各國加速朝向能源轉型，紛紛增加再生能源的投資，因此我們可以預見風電、太陽能、氫能等低碳能源技術，未來都將成為令人矚目的發展亮點。(延伸閱讀：極端氣候 3 大商機概念股一覽)

2. 糧食概念股：相信大家對於這兩年食品價格飆漲都相當有感，隨著全球氣候變遷加劇，水患、高溫乾旱、病蟲害等環境事件對於農糧品質與產量造成極大威脅，未來糧價波動勢必更加頻繁、劇烈。面對即將到來的糧食危機，各國政府與企業正積極導入農業科技，試圖強化農業生產的氣候韌性，受惠此一趨勢的發展，投資人可提前布局農糧、農機或農肥概念股，享受市場需求帶動的農金商機。(延伸閱讀：極端氣候 3 大商機概念股一覽)

3. RE100 概念股：RE100 是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）主導的全球再生能源倡議，目標是聚集全球知名企業，發揮其需求者的影響力來改變用電市場，目前全球已有超過 350 家企業成員加入，承諾最晚在 2050 年以前達成 100% 再生能源的使用。(延伸閱讀：極端氣候 3 大商機概念股一覽)

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險