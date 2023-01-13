〈陸港盤後〉上月中國出口降幅比預期小 A股三大指數大漲

中國 A 股市場三大指數周五（13 日）收盤全面大漲，漲幅均超過 1%，利多是上月中國出口降幅比預期小，且去年貨物貿易進出口總值與貿易順差均寫下歷來新高，中國政府也推出新方案，力圖改善優質建商資產負債。

滬指周五收盤勁漲 1.01%，深成指大漲 1.19%，創業板指勁揚 1.41%。家居用品、醫療保健、釀酒等類股齊揚，IT 設備、通用機械、礦物製品等族群同步走低。

Wind 數據顯示，「北向資金」淨買入人民幣（下同）133.36 億元，寫下去年 11 月以來新高；本周「北向資金」累計加碼近 440 億元，單周淨買入額創陸股通開通以來史上第三高。

香港恒生指數收盤勁漲 1.04%，恒生科技指數驟漲 1.51%。

中國海關總署周五公布的數據顯示，去年貨物貿易進出口總值為 42.07 兆元，成長 7.7%，規模再度打破歷史紀錄。其中，出口增長 10.5%，進口成長 4.3%。至此，中國已連續第六年保持貨物貿易第一大國地位。

據彭博估計，去年全年中國的貿易順差達到 5.87 兆元，輕鬆超越前年寫下的 4.3 兆元紀錄，改寫歷史紀錄。

以美元計，上月出口較一年前下降 9.9%，降幅大於去年 11 月的 8.7%，但比經濟學家原估的 11.1% 小。

與此同時，中國金融部門推出新方案，表示要改善優質建商資產負債狀況，改善 30 家試點建商的「三線四檔」規則，並提出 1,000 億元住房租賃貸款支持計畫。

《新華社》周五報導，中國政府起草《改善優質房企資產負債表計畫行動方案》，擬推動 21 項工作任務，引導優質建商的資產負債表回歸安全區間，帶動產業向新發展模式平穩過渡。

近年來，中國加快建立健全房地產金融管理長效機制，先後推出重點建商「三線四檔」規則試點、房地產貸款集中度管理等制度。上述行動方案的內容顯示，政府宣示要合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，並改善 30 家試點建商的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，調整部分參數設置。

中國政府表示，行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質建商，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質建商。政府說，該方案只設定優質建商的條件，未提出具體名單，金融機構可自主把握。