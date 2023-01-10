中國降價奏效 特斯拉三天接3萬輛電動車訂單

特斯拉 (TSLA-US) 中國宣布降價後，三天內接獲 3 萬輛電動車訂單，特斯拉再度調降售價，導致中國部分造車新勢力如臨大考，特別是售價相近且銷量不高的車廠，甚至車廠因此緊急啟動銷售話術培訓。

《新京報》旗下財經品牌《貝殼財經》報導，特斯拉中國宣布降價後，三天內接獲 3 萬輛電動車訂單。特斯拉中國官網訂購頁面也顯示，Model Y 後輪驅動、長續航版預計交付周期延長至 2-5 周，原本為 1-4 周，顯露銷售回溫跡象。

《中新經緯》報導，業界人士認為，特斯拉降價意在搶占更多訂單。特斯拉降價的車款，售價主要集中在人民幣（下同）20 萬元至 30 萬元區間，對定價落在這個範圍的其他車廠來說，壓力倍增。

「尤其是那些銷量較低的新勢力，指標性企業降價後，這些車廠的車型競爭力就會下降，跟隨降價，才能維持銷量，以換取增長的可能。」江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔說。

上周五（6 日）特斯拉中國官網顯示，特斯拉國產車型大幅降價，其中 Model 3 起售價由 26.59 萬元降至 22.99 萬元，Model Y 由 28.89 萬元降至 25.99 萬元。

「蔚小理」主力車型售價方面，小鵬 (XPEV-US) 的 P7 官網起售價為 23.99 萬元，處在銷量爬坡階段的準主力車型 G9，官網起售價為 30.99 萬元；蔚來 (09866-HK) 的 ET7、ET5、ES7 起售價，分別是 45.8 萬元、32.8 萬元及 46.8 萬元；理想 (LI-US) 的 L7、L8、L9 起售價，分別為 33.98 萬元、35.98 萬元及 45.58 萬元。

特斯拉在去年 10 月底宣布降價後，不少車廠都在一個月內跟進，接連推出促銷活動。如北京朝陽區多家華為體驗店推出問界 M5 和 M7 保險、選裝優惠活動；福特電馬更直接選擇下調 Mustang Mach-E 全系車型售價，降價約 2 萬元左右。

周日下午，特斯拉再次大降價後的第一個周末，在北京市朝陽區的一家造車新勢力門市，銷售人員正準備開會培訓，而開會主題是學習應對特斯拉降價。

北京市朝陽區一名小鵬銷售人員說：「特斯拉降價後，有客戶問我賣車是不是變難了？當然我們希望它漲價，但如果一個汽車品牌頻繁降價，你還信任這個品牌麼？它肯定不保值。」