大摩：供應緊張帶來支撐 年底油價有望漲至110美元

摩根士丹利 (大摩) 預計，在中國重新開放邊境等因素的推動下，市場需求復甦將為油價帶來支撐，今年底布蘭特油價有望回升至 110 美元。

大摩在一份報告中指出，石油市場供需預期在第二季趨於平衡，但隨後在第三季和第四季將面臨供應緊縮，支撐今年底油價回升。該行指出，俄羅斯原油供應風險、美國頁岩油產量減低、中國重新開放以及戰備儲油釋出結束等因素，都將支撐油價。

大摩預計，今年第一季布蘭特原油價格將保持在每桶 80-85 美元的區間波動，隨後到年底，價格將有望達到每桶 110 美元。

大摩表示，在清零政策後重新開放，預計中國的石油需求將增加至約 100 萬桶 / 日。該行也補充稱，中國的重新開放預期也將加速航空需求方面的復甦。

大摩石油策略師 Martijn Rats 表示，總體經濟的不利因素，將推動原油市場出現輕微供應過剩，並導致油價在明年第一季維持在一定的區間波動。但是，原油市場將在第二季恢復平衡，並預期在 2023 年下半年進一步收緊。

美國銀行先前也預測，布蘭特原油價格在 2023 年的平均價格，將達到每桶 100 美元，這是由於中國經濟重新開放帶動需求，以及俄羅斯每天供應減少約 100 萬桶。美銀預計，OPEC + 可能會全面實施每日 200 萬桶的減產計畫，以提振油價。

Ninepoint Partners 高級投資組合經理 Eric Nuttall 也預期，由於對石油和天然氣類股的高需求，能源板塊的表現將持續優於其他板塊。