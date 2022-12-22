專家：明年油市利空消退 油價有望回升至100美元

Ninepoint Partners 高級投資組合經理 Eric Nuttall 表示，由於今年阻礙油價上漲的許多不利因素，在 2023 年將不復存在，油價預估將在明年回升至每桶 100 美元。

Nuttall 指出，包括中國清零政策、幾個政府協調的戰備儲油 (SPR) 釋出，將在明年消失，加上歐盟對俄羅斯原油和天然氣的禁運，將促使油價推升。他也預期，由於對石油和天然氣類股的高需求，能源板塊的表現將持續優於其他板塊。

美國銀行上週也預測，在美國聯準會 (Fed) 溫和轉向和中國經濟重啟的背景下，布蘭特原油價格可能很快突破每桶 90 美元，進而重回 100 美元上方。

美銀預測，布蘭特原油在 2023 年的平均價格，將達到每桶 100 美元，這是由於中國經濟重新開放帶動需求，以及俄羅斯每天供應減少約 100 萬桶。美銀預計，OPEC+ 可能會全面實施每日 200 萬桶的減產計畫，以提振油價。

摩根士丹利則是預估，布蘭特原油價格將在 2023 年年中反彈至每桶 110 美元左右，理由是原油需求上升，供應持續緊張。

大摩石油策略師 Martijn Rats 表示，總體經濟的不利因素，將推動原油市場出現輕微供應過剩，並導致油價在明年第一季維持在一定的區間波動。但是，原油市場將在第二季恢復平衡，並預期在 2023 年下半年進一步收緊。

分析師表示，有 7 大不確定性因素將影響明年油價的走勢，包含航空業復甦、中國需求、歐盟對俄油的禁運、柴油供應緊張程度、美國頁岩油氣前景、戰略儲備原油釋出終結，以及能源業的資本支出。