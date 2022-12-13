美汽油價格連跌5周 聖誕節可望跌破3美元 GasBuddy：跌勢即將告終

加油站即時燃料價格追蹤平台 GasBuddy 周一 (12 日) 表示，美國零售汽油價格已連跌五周，到聖誕節前每加侖平均成本可望降至 3 美元以下，但這波價格跌勢恐怕很快就要到頭。

GasBuddy 數據顯示，普通汽油均價周一較一周前下跌 14.4 美分，降至每加侖 3.21 美元，為連續第五周下降。汽油價格也較一個月前下降 56.5 美分，且較一年前下降 11 美分。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，經過這一波下跌，與 6 個月前相比，美國人每回加油約莫可省下 20 美元。今年 6 月 12 日的汽油均價在 5.016 美元，且 6 月 16 日更創下歷史新高 5.034 美元。

他也指出，目前全美約 15 個州的平均汽油價格為 2.99 美元或更低，且全美均價將在聖誕節前「如期」降至 3 美元以下。

Keystone 管道是連接加拿大和美國墨西哥灣的主要輸油管道，該管道上周三晚上因破裂，導致約有逾 1.4 萬桶的原油外流，隨後該管道遭關閉，令市場減少 60 萬桶石油供應量，提供近日原油價格支撐力。

然而，De Haan 認為該管道關閉對汽油價格的影響微乎其微，因為大部分石油都流向墨西哥灣，那裏有更多選擇可替補管道流失的任何石油。但若管道關閉時間延長，幾家煉油廠可能在石油採購上可能面臨一些挑戰。

但他仍警告，汽油價格跌勢將逐漸結束，且可能終點就落在聖誕節到元旦之間的某個時點。

進一步看，影響石油和汽油前景的主要因素之一將是中國及其應對新冠疫情的清零政策發展，因該方針最終影響能源需求。