〈能源盤後〉中國經濟重啟 提振需求前景 原油期貨本週漲逾8%

原油期貨價格週五 (12 日) 收高，因中國放寬新冠防疫限制，提振原油需求前景，本週原油期貨漲逾 8%。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 1.9%，收在每桶 79.86 美元，本週上漲 8.3%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.25 美元或 1.5%，收在每桶 85.28 美元，本週上漲 8.5%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均創 12 月 30 日以來最高收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收在每加侖 2.5328 美元，本週上漲 12.8%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.2%，收在每加侖 3.2559 美元，本週上漲 8.4%。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.5%，收在每百萬 Btu 3.419 美元，本週走跌 7.8%。

市場推動力

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 表示，本週石油最大推動力就是中國經濟重啟，而通膨數據改善也令大眾更樂觀看待美國經濟，認為美國經濟將邁向軟著陸或溫和的經濟衰退。美元走貶可能也是本週石油上漲的次要因素。

本週油價走高抹去前一週的大跌。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，中國石油需求預期將「破紀錄」，以及消費者物價指數顯示通膨放緩，令投資者預期 Fed 2 月僅會升息 25 個基點，交易量因這些看法而攀升。

週四數據顯示，美國通膨年率自 7.1% 降至 6.5%，且為連續第六個月下降，並觸及 1 年多來最低水準。與此同時，美國 12 月生活成本下降 0.1 %，為 2020 年新冠疫情大流行以來首次下降。

RBC 資本市場能源市場策略師 Michael Tran 表示，目前已有早期跡象表明「中國消費機器」正在加速運作。

他指出，中國 12 月的原油進口量為 1090 萬桶 / 日，較 1 至 11 月多出 83 萬桶 / 日，同時衛星圖像指標表明，近幾週的原油庫存一直維持穩定，但較 2022 年夏季高峰下降約 3000 萬桶。

「鑑於對能源安全的關注，我們預計中國進口量將持續上升，尤其是在煉油廠運作增加和原油儲備仍是優先策略的情況下。」Tran 寫道。

油田服務公司貝克休斯週五報告，本週美國活躍的石油鑽井平台數量增加 5 座，達到 623 座，此前一週該數量下降 3 座。

