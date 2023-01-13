冬季甫過半 天然氣價格為何跌至1年多來最低點？

天然氣 2023 年開局不穩，冬季甫過一半，正是向來取暖燃料需求最旺盛時期，美國價格就跌至一年多以來的最低水準。

安永 (EY) 的全球石油和天然氣負責人 Saulius Adomaitis 表示，「與我們過去幾年所見相比，美國的天然氣需求沒有任何異常。」他指出，美國天然氣價格受海外事件的影響很大。

截至本周三 (11 日)，紐約商品交易所交易的天然氣期貨較去年 8 月 22 日觸及的峰值 9.68 美元下跌 62%，而冬日取暖季尚餘 2 個月半。12 月天然氣價格跌逾 35%，創下 2018 年 12 月以來最大單月跌幅。

俄烏入侵烏克蘭後，因發市場對歐洲燃料供應短缺的嚴重擔憂，因國際能源署 (IEA) 估計，歐盟 2021 年天然氣進口量中有 45% 來自俄羅斯。

Angeles Investments 投資長 Michael Rosen 表示，俄烏戰爭未來幾年將持續限制天然氣 以及其他關鍵大宗商品的供應，替代供應會持續開發出來，但歐洲需要花幾年的時間才能汰換俄羅斯天然氣，因此一段時間內價格波動可能仍是市場特徵。

儘管如此，得益於異常溫暖的天氣，歐洲仍設法降低天然氣需求，並得以補滿儲存槽。此外，夏季和秋季天然氣價格高昂，為美國液態天然氣 (LNG) 生產商提供套利機會，可以將更多天然氣運至歐洲。

Rosen 指出，近期美元走跌也帶動以美元計價的天然氣價格下跌。ICE 美元指數截至 12 月來連續 3 個月下跌。

2 月交割美國天然氣期貨本周二 (10 日) 收在每百萬 Btu 3.639 美元，觸及 2021 年 12 月 30 日以來近月期貨最低收盤價。

安永的 Adomaitis 表示，由於碳排放的限制，中國對天然氣的需求並未回升。中國承諾 2060 年實現碳中和。

Adomaitis 補充道，「中國因素」值得關注，倘若中國經濟第二季真的開放，且與歐洲在春夏兩季補足天然氣儲備的需求吻合，可能會導致歐洲天然氣價格和波動性大幅上升，並會在美國產生溢出效應。

Adomaitis 說：「未來有一點要注意的是，冬季還沒結束」。美國冬季供暖季節持續到三月。

Angeles Investments 的 Rosen 指出，美國也進一步推動禁用瓦斯爐，因研究表明，使用瓦斯爐恐造成哮喘等呼吸系統問題並有致癌風險，以及全球暖化問題，加州已限制新燃氣連接點，且 2030 年將全面禁售瓦斯爐，英國和歐洲大陸也正逐步淘汰瓦斯家電用品。

中期來看，使用天然氣的家電可能被逐步淘汰，但天然氣的碳排影響比其他碳基來源還低，所以「在可預見的未來中，天然氣仍持續是重要的能源來源。」

然而 Rosen 說，放更長期來看，未來數十年後「碳基能源可能會被可再生能源取代，或零碳排基礎的能源。」