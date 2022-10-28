IMF下修今、明年亞洲經濟成長預測 歸咎於中國經濟放緩

國際貨幣基金 (IMF) 周五 (28 日) 下修亞洲經濟展望，警告中國經濟急劇放緩，明年底前將繼續拖累亞洲，令原本就已黯淡無光的全球經濟前景更加低迷。

IMF 在亞太地區經濟展望報告表示，雖然與全球其他地區相比，亞洲經濟表現較佳，但隨著疫情影響漸緩，亞洲正面臨金融緊縮和外部需求放緩帶來的新一波阻力，其中最大不利因素是中國經濟急劇放緩，這可歸咎於強硬的清零政策與房市危機。

IMF 亞太區主任 Krishna Srinivasan 表示，在歷經年初強勁反彈後，亞洲經濟正在失去動能，第 2 季表現不及市場預期。

IMF 將今、明兩年的亞洲經濟增長預期分別下修至 4% 和 4.3%，分別較 4 月預估下滑 0.9 和 0.8 個百分點，且遠低於過去 20 年約 5.5% 的平均水平。

IMF 本月稍早已將今年中國 GDP 增長預期下修至 3.2%，較 4 月預估減少 1.2 個百分點，2023 年和 2024 年料分別增長 4.4% 和 4.5%。若排除疫情爆發的第一年，今年中國可望創下近 40 年來最小的經濟增幅。

IMF 還稱，亞洲地區通膨水準仍較低迷，各國必須進一步收緊貨幣政策，確保通膨回到目標水準，並穩穩錨定通膨預期。

隨著歐美央行大幅收緊貨幣政策，亞洲新興國家為了避免資本嚴重外流，紛紛跟進升息。IMF 表示，若適當干預匯市，可能有助於緩解部分國家的貨幣政策負擔，但這只是權宜之計，持續干預恐會加重私營部門的風險承擔。