〈台積電法說〉ADR早盤逆勢勁揚 一度大漲超過5%

ADR早盤逆勢勁揚 一度大漲超過5%。(圖：AFP)
ADR早盤逆勢勁揚 一度大漲超過5%。(圖：AFP)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)今 (12) 日公布去年財報與今年展望，大致符合市場預期，不過，美國 12 月通膨率雖持續降溫，但降幅不如市場預期，導致美股周四 (12 日) 早盤開高走低，台積電 ADR(TSM-US)早盤雖逆勢勁揚、一度大漲超過 5%，受費半開高走低拖累，漲幅收斂。

台積電去年第四季雙率均飛越財測，毛利率衝上 62.2%，單季獲利 2959 億元，季增 5.4%，每股純益 11.41 元，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，全年大賺 1.016 兆元，等於每天開門賺進超過 27.8 億元，EPS 則為 39.2 元，符合市場預期。

受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期。

總裁魏哲家表示，上半年美元營收將較去年同期下滑 4-9%，但看好隨著客戶庫存去化至健康水準，下半年營運將回溫，美元營收將較去年同期成長，全年則會微幅成長，優於整體產業平均。

台積電今年資本支出約 320-360 億美元，較去年持平至縮減約 1 成，並將持續加碼研發投資。志於 3 奈米方面，魏哲家表示，將於第三季開始大幅貢獻營收，今年將滿載生產，全年營收占比將達 4-6%，2 奈米進度比原先預期好，量產時程維持不變。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.58%

$11,658

原投組報酬率

+9.97%

$10,997

投組標的成分

  • 40%

    精剛

    1584

  • 20%

    南光

    1752

  • 20%

    華景電

    6788

  • 10%

    家登

    3680

  • 10%

    路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞