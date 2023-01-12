〈台積電法說〉ADR早盤逆勢勁揚 一度大漲超過5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)今 (12) 日公布去年財報與今年展望，大致符合市場預期，不過，美國 12 月通膨率雖持續降溫，但降幅不如市場預期，導致美股周四 (12 日) 早盤開高走低，台積電 ADR(TSM-US)早盤雖逆勢勁揚、一度大漲超過 5%，受費半開高走低拖累，漲幅收斂。

台積電去年第四季雙率均飛越財測，毛利率衝上 62.2%，單季獲利 2959 億元，季增 5.4%，每股純益 11.41 元，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，全年大賺 1.016 兆元，等於每天開門賺進超過 27.8 億元，EPS 則為 39.2 元，符合市場預期。

受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期。

總裁魏哲家表示，上半年美元營收將較去年同期下滑 4-9%，但看好隨著客戶庫存去化至健康水準，下半年營運將回溫，美元營收將較去年同期成長，全年則會微幅成長，優於整體產業平均。

台積電今年資本支出約 320-360 億美元，較去年持平至縮減約 1 成，並將持續加碼研發投資。志於 3 奈米方面，魏哲家表示，將於第三季開始大幅貢獻營收，今年將滿載生產，全年營收占比將達 4-6%，2 奈米進度比原先預期好，量產時程維持不變。