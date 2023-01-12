通膨降溫聯準會升息有望放緩 債市可望重獲資金青睞

美國通膨率有望再降溫，市場緊盯聯準會激進式升息步調何時放緩，投信表示，當升息進度趨緩，債券價值面吸引力也會逐漸浮現，看好固定收益有機會吸引資金買盤進駐。

根據 EPFR 統計顯示，過去一周資金重回債市布局，其中投資級債約有 18.4 億元的淨流入，非投資級債與新興市場債資金則呈微幅淨流出。

至於美國聯準會何時才會停止升息？滙豐投信認為，在供應鏈短缺紓緩，加上商品價格放緩，預期通膨有望繼續回落，但要注意的是通膨不會完全消失，研判美國聯準會應該會在看到更多「通膨持續放緩」的證據後，才會考慮暫停升息。

柏瑞投信指出，通膨及景氣動向仍是牽動後續貨幣政策及市場表現的關鍵，而比起歷史水準，目前債券的殖利率已大幅墊高，顯示債券市場的價值面已極具吸引力，固定收益商品有望躍居今 (2023) 年投資亮點。

根據柏瑞投信投資長黃軍儒觀察，目前通膨似乎開始有觸頂跡象，雖然成熟國家的利率政策仍有上揚空間，但市場已開始關注全球央行何時啟動降息循環，但要注意的是，由於經濟前景的放緩，因此今年固定收益投資主軸將由「利率風險」轉向「信用風險」的控管。

黃軍儒分析，隨著聯準會升息循環接近尾聲，預計將有更多資金將流入固定收益型資產，其中非投資等級債隨著市況趨穩，加上收益率較高，預期將吸引資金重回非投資等級債券。

富蘭克林證券投顧認為，在供給面瓶頸緩解、需求動能下滑，預期通膨壓力高峰已現，但在急速升息大環境下，S&P500 指數本益比與股價皆已大幅修正，未來也可能面臨獲利下修風險，因此經理團隊偏好債優於股的配置策略。

滙豐投信也認為債券殖利率大漲也相對帶來投資機會，儘管全球經濟有放緩疑慮，但企業的負債狀況仍佳，其中相對看好歐洲企業債券與新興市場債券。

安聯投信表示，隨聯準會升息走勢逐漸清晰、政策風險逐漸消除，預期發債企業提前再融資的意願可望提升，持有至到期也有一定的上漲空間，且在利率偏高的時期，預計後續發行的債券票息也會保持較高水準。