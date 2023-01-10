股債動盪+防疫險理賠拖累 14家金控去年獲利腰斬剩2832億元

股債市場動盪、防疫險鉅額理賠侵蝕金控獲利，14 家金控 12 月稅後虧損 266.3 億元，累計金控去 (2022) 年稅後純益僅 2832.11 億元，較 2021 年大減 5 成，直接腰斬。

14 家金控去年僅第一金 (2892-TW)、華南金 (2880-TW) 逆勢成長，但增幅不大，分別較前年增加 4.34%、0.58%，金控獲利王富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 去年獲利則分別大減 67.69%、72.96%。

富邦金全年獲利、EPS 穩居獲利冠軍寶座

儘管有防疫保單亂流攪局，但在台北富邦銀行與富邦人壽加持下，富邦金去 (2022) 年在連 4 個月虧損困境下，仍繳出亮眼獲利表現，累計全年稅後純益 467.18 億元，每股稅後純益 (EPS)3.52 元，雙雙穩居金控獲利冠軍寶座。

受富邦人壽與產險虧損拖累，母公司金控單月虧損 154.92 億元，但全年稅後純益仍有 467.18 億元獲利進帳，累計每股純益為 3.52 元，全年度與累計每股純益仍位居金控之冠。

核心子公司富邦人壽 12 月稅後淨損 73.89 億元，主要是反映當月保費收入成長下準備金提存增加、投資市場震盪、匯兌損失及避險成本等綜合影響，但 2022 年稅後純益仍有 655.46 億元，為歷年同期次高。

產險虧損拖累 國泰金去年賺 380 億元 金控排名居次

國泰金 12 月稅後虧損 112.2 億元，去 (2022) 年稅後純益仍有 380.1 億元，較 2021 年稅後純益 1405.7 億元大減逾 7 成，累計每股稅後純益 (EPS)2.58 元，全年獲利與每股純益排名金控第二。

國泰金 12 月主要子公司包括壽險與產險單月分別虧損 57 億元，拖累母公司金控單月淨損 112.2 億元；但去年包括壽險、銀行、證券與投信獲利全都有獲利進帳，其中壽險稅後純益 341.7 億元、銀行稅後純益 257.1 億元，是挹注金控獲利的主力，但產險則防疫保單理賠所苦，全年虧損 195.8 億元，成為唯一虧損的子公司。

國壽 12 月稅後虧損 57 億，全年稅後純益 341.7 億元，12 月獲利下滑，主要受年底調整投資部位及匯兌損益波動所致；此外，12 月美元升勢暫歇，新台幣升值 0.6%，且傳統避險成本趨升也影響單月獲利表現，但因替代避險操作得宜，有效控制整體避險成本，加上去年新台幣兌美元全年貶幅達 9.8%，有助挹注外匯價格變動準備金，截至 12 月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾 495 億，可望為來年匯率波動提供充分緩衝，並增加外匯管理彈性。

開發金 12 月虧損 15.98 億元 全年仍有 163 億元獲利進帳

開發金 (2883-TW)12 月稅後虧損 15.98 億元，累計全年稅後純益 163.92 億元，每股稅後純益 0.98 元，子公司中國人壽 12 月稅後虧損 23.22 億，累計全年稅後純益 131.59 億。

凱基證券 12 月在經紀、衍商以及海外轉投資等多元業務獲利挹注，獲利 4.64 億元，累計全年稅後獲利為 36.65 億元；凱基銀持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益貢獻獲利，12 月稅後純益 5.51 億元，累計全年稅後獲利 60 億元。

另外，中華開發資本受到國際資本市場波動，影響投資部位評價，12 月稅後虧損 0.52 億元，累計全年稅後虧損為 3.33 億元。

中信金去年獲利 336 億元 年減近 4 成

中信金 (2891-TW) 12 月稅後純益 5.92 億元，去年合併稅後純益 336.06 億元，每股稅後純益 1.67 元。中信金去年稅後純益較前年減少 38%，主要受台壽防疫險理賠損失所致，但銀行業務動能穩健，包括國內及海外分子行放款動能強勁，資產品質穩健，利差因存放款結構改善及升息影響而持續擴大，淨利息收入表現良好，支撐金控獲利動能。

台新金 (2887-TW)12 月稅後純益 4.6 億元，包含台新創投持有鑽石生技股票 (帳列 FVPL) 認列的 4.5 億評價損失，累計全年稅後純益 148.6 億元，每股稅後純益 (EPS)1.09 元。

台新銀 12 月稅後純益 7.5 億元，累計稅後純益 121.9 億元，核心業務獲利動能持續穩健，致銀行淨利收較去年同期增加，惟投資收益受金融市場波動影響，故整體損益較去年同期衰退。

台新人壽 12 月稅後虧損 1.8 億元，主要受 12 月台幣升值致兌換損失增加；累計稅後純益 14.0 億元，主因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。

永豐金 (2890-TW)12 月自結單月稅後純益 11.64 億元，累計 12 月稅後純益 158.64 億元，子公司永豐銀 12 月稅後純益 7.96 億元，累計 12 月稅後純益 146.30 億元，永豐金證券 12 月稅後純益 4.38 億元，累計 12 月稅後純益 15.80 億元。