今年經濟展望難在高度不確定性 美債殖利率大幅下跌

由於新年前景的不確定性揮之不去，投資人的注意力轉向本周將發布的最新經濟數據，美國國債殖利率周二 (3 日) 下跌。

美東時間清晨 6 點 20 分，10 年期美國國債殖利率下跌 7.7 個基點至 3.754%。2 年期國債殖利率下跌 4.6 個基點至 4.357%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

隨著 2023 交易年的開始，投資人關注將於本周公布的關鍵經濟數據，這些數據可能會提供有關美國經濟狀況和 Fed 政策計劃的線索。

12 月標準普爾全球製造業採購經理人指數 (PMI) 終值將於周二公布。12 月的初步數據顯示，整個月工廠活動都在收縮。

投資人希望通過周三 (4 日) JOLTS 職位空缺數據深入了解勞動市場。Fed 12 月會議紀錄也將公布，投資人將從中尋找有關未來貨幣政策的線索。

許多投資人希望看到 Fed 今年將放緩或完全暫停升息。2022 年，Fed 連續 4 次升息 75 個基點，之後在 12 月小幅放緩升息步伐，為抗擊通膨升息 50 個基點。

這引發許多交易員對迫在眉睫的經濟衰退的擔憂。這方面的不確定性以及通脹壓力是否正在緩解，最近幾周打壓了投資人情緒。