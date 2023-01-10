不只南韓！中國也停發日本旅客入境簽證

中國政府宣布暫停簽發南韓公民赴中國短期簽證後，消息人士透露，中方也停發日本旅客入境簽證，為中方首度反制南韓、日本等國對陸客的入境限制措施。

中國駐南韓大使館周二（10 日）宣布，「根據國內指示，自即日起，中國駐韓國使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。」

由於中國新冠肺炎疫情急速惡化，南韓政府增加對中國旅客的入境限制措施，且本月底前停止向中國公民核發短期簽證。

日本《共同社》報導，數名旅遊業消息人士周二說，中國政府已暫時停止向日本旅客核發簽證，並已通知日本旅行社。

東京一家旅行社表示，收到通知後，幾乎無法申請任何類型的中國簽證。周二，中國簽證申請服務中心官網的簽證手續預約服務，周二已被取消。

中國外交部發言人汪文斌對此於周二表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施後，多國予以歡迎。不過，也有少數國家對中國旅客採取入境限制措施，罔顧科學事實和本國疫情實際情況，執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施。

日本去年 12 月 30 日起對中國公民採取入境限制措施，規定所有來自港澳與中國的航班，只能在四個機場起降，且不允許航空公司增班。此外，七天內曾到過中國本土、自中國入境旅客，一律強制篩檢，有症狀者將被強制隔離七天，無症狀者隔離五天。

在許多國家對中國旅客提出檢測要求後，北京首度採取報復行動。中國政府取消防疫政策後，導致大批民眾感染，且外界難以知曉確診、病亡實際人數，引發人們擔憂新病毒株是否會現蹤。